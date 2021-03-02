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كورونا في الأردن.. 5124 إصابة جديدة و29 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402282 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 354143 حالة شفاء بعد تسجيل 2887 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4756 حالة.

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كورونا في الأردن.. 5124 إصابة جديدة و29 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402282 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 354143 حالة شفاء بعد تسجيل 2887 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4756 حالة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
07:10 PM

كورونا في الأردن.. 5124 إصابة جديدة و29 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402282 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 354143 حالة شفاء بعد تسجيل 2887 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4756 حالة.

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