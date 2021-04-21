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قريباً.. عودة رحلات الكروز السياحية لسواحل البحر الأحمر والخليج

توقيع اتفاقية لتنفيذ البرامج مع شركة "إم إس سي "

أعلنت شركة كروز السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة "إم إس سي" إحدى أكبر خطوط السفن السياحية في العالم؛ لبدء رحلاتها عبر سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ لاكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات السفن السياحية في المواسم السياحية القادمة.

يُذكر أن الرحلات البحرية قد بدأت في موسم السعودية 2020 ولاقت إقبالاً كبيراً، وتجمع هذه الرحلات بين تجربة الإبحار صوب الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية الفريدة المتوفرة على شواطئ المملكة في البحر الأحمر والخليج وبين متعة الاستجمام والرفاهية والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة.

وجاء ذلك عبر أسطول متنوع ويخوت فاخرة مجهزة بأحواض سباحة دافئة وفرق عمل محترفة تناسب أعداد السائحين إلى جانب تقديم أشهى المأكولات العالمية والأطباق السعودية بطابعها المحلي الأصيل.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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قريباً.. عودة رحلات الكروز السياحية لسواحل البحر الأحمر والخليج
سبق

أعلنت شركة كروز السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة "إم إس سي" إحدى أكبر خطوط السفن السياحية في العالم؛ لبدء رحلاتها عبر سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ لاكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات السفن السياحية في المواسم السياحية القادمة.

يُذكر أن الرحلات البحرية قد بدأت في موسم السعودية 2020 ولاقت إقبالاً كبيراً، وتجمع هذه الرحلات بين تجربة الإبحار صوب الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية الفريدة المتوفرة على شواطئ المملكة في البحر الأحمر والخليج وبين متعة الاستجمام والرفاهية والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة.

وجاء ذلك عبر أسطول متنوع ويخوت فاخرة مجهزة بأحواض سباحة دافئة وفرق عمل محترفة تناسب أعداد السائحين إلى جانب تقديم أشهى المأكولات العالمية والأطباق السعودية بطابعها المحلي الأصيل.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
03:23 PM

قريباً.. عودة رحلات الكروز السياحية لسواحل البحر الأحمر والخليج

توقيع اتفاقية لتنفيذ البرامج مع شركة "إم إس سي "

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خالد خليل - الرياض
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أعلنت شركة كروز السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة "إم إس سي" إحدى أكبر خطوط السفن السياحية في العالم؛ لبدء رحلاتها عبر سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ لاكتشاف سواحل البحر الأحمر عبر رحلات السفن السياحية في المواسم السياحية القادمة.

يُذكر أن الرحلات البحرية قد بدأت في موسم السعودية 2020 ولاقت إقبالاً كبيراً، وتجمع هذه الرحلات بين تجربة الإبحار صوب الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية الفريدة المتوفرة على شواطئ المملكة في البحر الأحمر والخليج وبين متعة الاستجمام والرفاهية والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة.

وجاء ذلك عبر أسطول متنوع ويخوت فاخرة مجهزة بأحواض سباحة دافئة وفرق عمل محترفة تناسب أعداد السائحين إلى جانب تقديم أشهى المأكولات العالمية والأطباق السعودية بطابعها المحلي الأصيل.

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