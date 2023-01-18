النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تندفع و"الصفر" عنوانها .. "سيبيرية" تجتاح السعودية والعاصمة .. هنا الموعد والتفاصيل

فيما تشير الخرائط الجوية إلى احتمال نشوء موجة غبار بمختلف المناطق أثناء الكتلة الباردة

تراقب مواقع الطقس اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة -سيبيرية المنشأ- نحو منطقة بلاد الشام والعراق ثم نحو شمال السعودية اعتباراً من يوم الثلاثاء، تعمل على انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار في عديد من مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصل درجات الحرارة العظمى للصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.

وتواصل الكتلة الباردة تحركها جنوباً يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية، وتنخفض على أثرها درجات الحرارة بشكل كبير، وتلامس الصفر المئوي في عديد من المناطق ليلة الأربعاء/ الخميس بما فيها العاصمة الرياض.

وخلال نهاية الأسبوع، تسيطر الكتلة الباردة على أغلب مناطق المملكة، ويسود طقس شديد البرودة مع فرص عالية لتشكُّل الصقيع ساعات الصباح في مختلف مناطق المملكة باستثناء المناطق المطلة على البحر الأحمر؛ حيث تكون الظروف غير مواتية لتشكل الصقيع على الرغم من الأجواء الباردة.

كما تشير الخرائط الجوية إلى احتمالية نشوء موجة غبار في أثناء عبور الكتلة الباردة بمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء وصولاً إلى الربع الخالي يوم الخميس ومروراً بالعاصمة الرياض، وفقاً لموقع "طقس العرب".

حالة الطقس درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تندفع و"الصفر" عنوانها .. "سيبيرية" تجتاح السعودية والعاصمة .. هنا الموعد والتفاصيل
سبق

تراقب مواقع الطقس اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة -سيبيرية المنشأ- نحو منطقة بلاد الشام والعراق ثم نحو شمال السعودية اعتباراً من يوم الثلاثاء، تعمل على انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار في عديد من مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصل درجات الحرارة العظمى للصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.

وتواصل الكتلة الباردة تحركها جنوباً يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية، وتنخفض على أثرها درجات الحرارة بشكل كبير، وتلامس الصفر المئوي في عديد من المناطق ليلة الأربعاء/ الخميس بما فيها العاصمة الرياض.

وخلال نهاية الأسبوع، تسيطر الكتلة الباردة على أغلب مناطق المملكة، ويسود طقس شديد البرودة مع فرص عالية لتشكُّل الصقيع ساعات الصباح في مختلف مناطق المملكة باستثناء المناطق المطلة على البحر الأحمر؛ حيث تكون الظروف غير مواتية لتشكل الصقيع على الرغم من الأجواء الباردة.

كما تشير الخرائط الجوية إلى احتمالية نشوء موجة غبار في أثناء عبور الكتلة الباردة بمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء وصولاً إلى الربع الخالي يوم الخميس ومروراً بالعاصمة الرياض، وفقاً لموقع "طقس العرب".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:40 PM

تندفع و"الصفر" عنوانها .. "سيبيرية" تجتاح السعودية والعاصمة .. هنا الموعد والتفاصيل

فيما تشير الخرائط الجوية إلى احتمال نشوء موجة غبار بمختلف المناطق أثناء الكتلة الباردة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
17,487

تراقب مواقع الطقس اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة -سيبيرية المنشأ- نحو منطقة بلاد الشام والعراق ثم نحو شمال السعودية اعتباراً من يوم الثلاثاء، تعمل على انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار في عديد من مناطق المملكة.

ويُتوقع أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتصل درجات الحرارة العظمى للصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.

وتواصل الكتلة الباردة تحركها جنوباً يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنوّرة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية، وتنخفض على أثرها درجات الحرارة بشكل كبير، وتلامس الصفر المئوي في عديد من المناطق ليلة الأربعاء/ الخميس بما فيها العاصمة الرياض.

وخلال نهاية الأسبوع، تسيطر الكتلة الباردة على أغلب مناطق المملكة، ويسود طقس شديد البرودة مع فرص عالية لتشكُّل الصقيع ساعات الصباح في مختلف مناطق المملكة باستثناء المناطق المطلة على البحر الأحمر؛ حيث تكون الظروف غير مواتية لتشكل الصقيع على الرغم من الأجواء الباردة.

كما تشير الخرائط الجوية إلى احتمالية نشوء موجة غبار في أثناء عبور الكتلة الباردة بمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من المنطقة الشمالية يوم الثلاثاء وصولاً إلى الربع الخالي يوم الخميس ومروراً بالعاصمة الرياض، وفقاً لموقع "طقس العرب".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,077

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة