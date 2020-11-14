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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
10:33 AM

القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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