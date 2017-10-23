وأضاف "التحالف"، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقًا مفخخًا ومسيرًا عن بُعد، شكلت تهديدًا مباشرًا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، صورًا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-23 نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، صورًا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة. وأوضح "التحالف" أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف "التحالف"، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقًا مفخخًا ومسيرًا عن بُعد، شكلت تهديدًا مباشرًا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 04:45 PM

اخر تعديل 23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 10:48 PM

قيادة التحالف تنشر صورًا استطلاعية للزوارق المفخخة المدمرة شمال الحديدة أكدت أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق





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نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، صورًا استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأوضح "التحالف" أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف "التحالف"، أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية؛ حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقًا مفخخًا ومسيرًا عن بُعد، شكلت تهديدًا مباشرًا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.