النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن سبب ارتفاع العقار في الرياض هو وجود الفرص الاستثمارية والوظيفية العالية، وأشاد بمعالجة وزارة الإسكان لهذا الارتفاع، وذلك بزيادة الوحدات السكنية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب "لم يُخلق مثله في البلاد" للكاتب فواز الشريف، وقال إنه كتاب يجمع بين اللغة الأدبية والهم الرياضي، وهواجس كرة القدم التي لا تنتهي.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للأستاذة "حصة الجار الله"، الذي أوضحت فيه طريقتها في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية عبر قناتها في اليوتيوب.

ومن خلال فقرة المشي مع العرفج فقد مشى مع العرفج لاعب النصر "عبدالفتاح عسيري" الذي أوضح أن علاقته بالمشي قوية، وأن حارات جازان تشهد له بكل خطوة مشاها.

وفي سياق سيرة وتر ظهرت في البرنامج السيدة "قمر التونسية"، زوجة الشاعر "لطفي زيني"، وبيّنت أجواء النص الغنائي الشهير "اليوم يمكن تكوني نفس سعيدة"، وكيف كتبها الشاعر، وكيف غناها طلال مداح -رحمهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض
سبق

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن سبب ارتفاع العقار في الرياض هو وجود الفرص الاستثمارية والوظيفية العالية، وأشاد بمعالجة وزارة الإسكان لهذا الارتفاع، وذلك بزيادة الوحدات السكنية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب "لم يُخلق مثله في البلاد" للكاتب فواز الشريف، وقال إنه كتاب يجمع بين اللغة الأدبية والهم الرياضي، وهواجس كرة القدم التي لا تنتهي.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للأستاذة "حصة الجار الله"، الذي أوضحت فيه طريقتها في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية عبر قناتها في اليوتيوب.

ومن خلال فقرة المشي مع العرفج فقد مشى مع العرفج لاعب النصر "عبدالفتاح عسيري" الذي أوضح أن علاقته بالمشي قوية، وأن حارات جازان تشهد له بكل خطوة مشاها.

وفي سياق سيرة وتر ظهرت في البرنامج السيدة "قمر التونسية"، زوجة الشاعر "لطفي زيني"، وبيّنت أجواء النص الغنائي الشهير "اليوم يمكن تكوني نفس سعيدة"، وكيف كتبها الشاعر، وكيف غناها طلال مداح -رحمهم الله-.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
12:32 AM

بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,471

أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن سبب ارتفاع العقار في الرياض هو وجود الفرص الاستثمارية والوظيفية العالية، وأشاد بمعالجة وزارة الإسكان لهذا الارتفاع، وذلك بزيادة الوحدات السكنية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب "لم يُخلق مثله في البلاد" للكاتب فواز الشريف، وقال إنه كتاب يجمع بين اللغة الأدبية والهم الرياضي، وهواجس كرة القدم التي لا تنتهي.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للأستاذة "حصة الجار الله"، الذي أوضحت فيه طريقتها في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية عبر قناتها في اليوتيوب.

ومن خلال فقرة المشي مع العرفج فقد مشى مع العرفج لاعب النصر "عبدالفتاح عسيري" الذي أوضح أن علاقته بالمشي قوية، وأن حارات جازان تشهد له بكل خطوة مشاها.

وفي سياق سيرة وتر ظهرت في البرنامج السيدة "قمر التونسية"، زوجة الشاعر "لطفي زيني"، وبيّنت أجواء النص الغنائي الشهير "اليوم يمكن تكوني نفس سعيدة"، وكيف كتبها الشاعر، وكيف غناها طلال مداح -رحمهم الله-.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة