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"أمانة حائل" تمنح تصاريح مؤقتة للمطابخ للذبح خلال العيد.. وهذه هي الشروط

أهابت بالجميع تجنب المواقع العشوائية والاعتماد على المسالخ النظامية

أكملت أمانة منطقة حائل منح طلبات التصاريح المؤقتة للذبح داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك بعد أن تقدم أصحاب المطابخ بطلباتهم في البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات التابعة لها مطابخهم.

وكان أمين حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وجه رؤساء البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات، باتخاذ كافة التدابير؛ لتجهيز المسالخ المعتمدة بحائل ومحافظاتها، ومنح كافة المطابخ المستوفية للشروط والمتقدم أصحابها بطلب التصريح المؤقت؛ وذلك للتخفيف على المواطنين في عملية الذبح خلال أيام العيد، والقضاء على عمليات الذبح العشوائي.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

ودعت الأمانة في حالة ملاحظة مخالفة، إلى إبلاغ عمليات الأمانة عن طريق الاتصال على الرقم 940، أو عن طريق برنامج 10/10، أو من خلال تسجيل بلاغ عبر موقع الأمانة الإلكتروني؛ لتتم خدمته بالشكل المأمول.

يشار إلى أن شروطًا عامة يجب توفرها في المطبخ الحاصل على الرخصة المؤقتة للذبح، تتمثل في: توفير معدات ذبح المواشي وسلخها، وشبكة تصريف، وتوفير طبيب بيطري، إلى جانب النظافة، وتوفير مصائد للحشرات، فضلًا عن توفر رخصة سارية للمطبخ.

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"أمانة حائل" تمنح تصاريح مؤقتة للمطابخ للذبح خلال العيد.. وهذه هي الشروط
سبق

أكملت أمانة منطقة حائل منح طلبات التصاريح المؤقتة للذبح داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك بعد أن تقدم أصحاب المطابخ بطلباتهم في البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات التابعة لها مطابخهم.

وكان أمين حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وجه رؤساء البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات، باتخاذ كافة التدابير؛ لتجهيز المسالخ المعتمدة بحائل ومحافظاتها، ومنح كافة المطابخ المستوفية للشروط والمتقدم أصحابها بطلب التصريح المؤقت؛ وذلك للتخفيف على المواطنين في عملية الذبح خلال أيام العيد، والقضاء على عمليات الذبح العشوائي.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

ودعت الأمانة في حالة ملاحظة مخالفة، إلى إبلاغ عمليات الأمانة عن طريق الاتصال على الرقم 940، أو عن طريق برنامج 10/10، أو من خلال تسجيل بلاغ عبر موقع الأمانة الإلكتروني؛ لتتم خدمته بالشكل المأمول.

يشار إلى أن شروطًا عامة يجب توفرها في المطبخ الحاصل على الرخصة المؤقتة للذبح، تتمثل في: توفير معدات ذبح المواشي وسلخها، وشبكة تصريف، وتوفير طبيب بيطري، إلى جانب النظافة، وتوفير مصائد للحشرات، فضلًا عن توفر رخصة سارية للمطبخ.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
05:45 PM

"أمانة حائل" تمنح تصاريح مؤقتة للمطابخ للذبح خلال العيد.. وهذه هي الشروط

أهابت بالجميع تجنب المواقع العشوائية والاعتماد على المسالخ النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أكملت أمانة منطقة حائل منح طلبات التصاريح المؤقتة للذبح داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ؛ وذلك بعد أن تقدم أصحاب المطابخ بطلباتهم في البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات التابعة لها مطابخهم.

وكان أمين حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وجه رؤساء البلديات الفرعية بالمدينة وبلديات المحافظات، باتخاذ كافة التدابير؛ لتجهيز المسالخ المعتمدة بحائل ومحافظاتها، ومنح كافة المطابخ المستوفية للشروط والمتقدم أصحابها بطلب التصريح المؤقت؛ وذلك للتخفيف على المواطنين في عملية الذبح خلال أيام العيد، والقضاء على عمليات الذبح العشوائي.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

ودعت الأمانة في حالة ملاحظة مخالفة، إلى إبلاغ عمليات الأمانة عن طريق الاتصال على الرقم 940، أو عن طريق برنامج 10/10، أو من خلال تسجيل بلاغ عبر موقع الأمانة الإلكتروني؛ لتتم خدمته بالشكل المأمول.

يشار إلى أن شروطًا عامة يجب توفرها في المطبخ الحاصل على الرخصة المؤقتة للذبح، تتمثل في: توفير معدات ذبح المواشي وسلخها، وشبكة تصريف، وتوفير طبيب بيطري، إلى جانب النظافة، وتوفير مصائد للحشرات، فضلًا عن توفر رخصة سارية للمطبخ.

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