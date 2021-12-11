النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح
سبق

نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:58 AM

وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,982

نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,406
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة