وفاة الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح

نعت عدة وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم، الشاعر الشيخ دعيج الخليفة.

وقالت صحيفة "القبس": انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح؛ صباح اليوم السبت، ونتقدّم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الشيخ دعيج الخليفة؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.