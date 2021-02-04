لقطات المساء والفجر الساحرة.. البروق تُزَيّن سماء تيماء

هطولات استمرت طوال الليل بمراكز وقرى وسيّلت أودية

تصوير: محمد بخيت

شهدت محافظة تيماء، في ساعة متأخرة من مساء أمس وفجر اليوم، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ فيما تَزَينت سماء المحافظة بنور البرق، وشملت الأمطار مركزي الجهراء والجديد، ومركز عردة، ومركز العسافية وأبيط، ومركز جريش ومديسيس.

كما هطلت أمطار على مركز القلبية التابع لمنطقة تبوك شملت: مركز الحوي، ومركز الهوج والقرى والهجر التابعة، وقد سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.