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"السيتي" يقترب من التأهل للمباراة النهائية ..اسقط سان جيرمان بثنائية

في مواجهة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

قطع مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية بعدما خرج فائزًا من مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء ،على ملعب "بارك دي برانس" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس النتيجة للفريق الباريسي في الدقيقة (15)، إلا أن سيتي قلب الطاولة على مضيفه وسجل هدفين عبر البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

ويتواجه الفريقان من جديد الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي لتحديد هوية المتأهل للدور النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"السيتي" يقترب من التأهل للمباراة النهائية ..اسقط سان جيرمان بثنائية
سبق

قطع مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية بعدما خرج فائزًا من مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء ،على ملعب "بارك دي برانس" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس النتيجة للفريق الباريسي في الدقيقة (15)، إلا أن سيتي قلب الطاولة على مضيفه وسجل هدفين عبر البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

ويتواجه الفريقان من جديد الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي لتحديد هوية المتأهل للدور النهائي.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:40 AM

"السيتي" يقترب من التأهل للمباراة النهائية ..اسقط سان جيرمان بثنائية

في مواجهة ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطع مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية بعدما خرج فائزًا من مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء ،على ملعب "بارك دي برانس" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس النتيجة للفريق الباريسي في الدقيقة (15)، إلا أن سيتي قلب الطاولة على مضيفه وسجل هدفين عبر البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

ويتواجه الفريقان من جديد الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي لتحديد هوية المتأهل للدور النهائي.

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