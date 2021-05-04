المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-04
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
12:13 PM
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.