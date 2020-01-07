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استعدوا لحالة التقلبات الماطرة .. الثلوج حاضرة ودرجات الحرارة دون الصفر

إدارة التحاليل والتوقعات: تبدأ غداً وتستمر حتى السبت والرياض على الخريطة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرّمة؛ اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومَي الخميس والجمعة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومنطقة مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها, التي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.

ولا يُستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك؛ تشمل: اللوز وعلقان والظهر والديسة، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، تشمل: طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس حتى صباح يوم السبت.

وأشارت "الهيئة" إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة اعتباراً من مساء يوم الخميس؛ قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقتَي القصيم والرياض.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدوا لحالة التقلبات الماطرة .. الثلوج حاضرة ودرجات الحرارة دون الصفر
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرّمة؛ اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومَي الخميس والجمعة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومنطقة مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها, التي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.

ولا يُستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك؛ تشمل: اللوز وعلقان والظهر والديسة، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، تشمل: طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس حتى صباح يوم السبت.

وأشارت "الهيئة" إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة اعتباراً من مساء يوم الخميس؛ قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقتَي القصيم والرياض.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:57 PM

استعدوا لحالة التقلبات الماطرة .. الثلوج حاضرة ودرجات الحرارة دون الصفر

إدارة التحاليل والتوقعات: تبدأ غداً وتستمر حتى السبت والرياض على الخريطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة.

وبيّن تقرير الهيئة أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق: الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرّمة؛ اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الجمعة، فيما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومَي الخميس والجمعة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومنطقة مكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها, التي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.

ولا يُستبعد التقرير تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك؛ تشمل: اللوز وعلقان والظهر والديسة، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، تشمل: طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس حتى صباح يوم السبت.

وأشارت "الهيئة" إلى أن درجة الحرارة تنخفض على معظم مناطق المملكة اعتباراً من مساء يوم الخميس؛ قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقتَي القصيم والرياض.

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