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#شركة_البحر_الأحمر_للتطوير: هذا ما سيحدث قبل نهاية 2019

ما بين شق طرق وتشييد مجمع سكني وأرصفة بحرية وبدء تشييد المطار

قالت #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير، اليوم، إنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز الأعمال التمكينية كافة التي تتيح لنا بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.

يُذكر أن المشروع يعد مشروع السياحة والضيافة الأكثر طموحاً في العالم، ووجهة سياحية فائقة الفخامة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم.

وسيؤسّس مشروع البحر الأحمر معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحب بالزوّار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرُّف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#شركة_البحر_الأحمر_للتطوير: هذا ما سيحدث قبل نهاية 2019
سبق

قالت #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير، اليوم، إنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز الأعمال التمكينية كافة التي تتيح لنا بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.

يُذكر أن المشروع يعد مشروع السياحة والضيافة الأكثر طموحاً في العالم، ووجهة سياحية فائقة الفخامة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم.

وسيؤسّس مشروع البحر الأحمر معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحب بالزوّار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرُّف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:32 AM

#شركة_البحر_الأحمر_للتطوير: هذا ما سيحدث قبل نهاية 2019

ما بين شق طرق وتشييد مجمع سكني وأرصفة بحرية وبدء تشييد المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,525

قالت #شركة_البحر_الأحمر_للتطوير، اليوم، إنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز الأعمال التمكينية كافة التي تتيح لنا بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.

يُذكر أن المشروع يعد مشروع السياحة والضيافة الأكثر طموحاً في العالم، ووجهة سياحية فائقة الفخامة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم.

وسيؤسّس مشروع البحر الأحمر معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحب بالزوّار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرُّف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

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