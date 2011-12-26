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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة

مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا.. تم إجلاء المرضى

شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.

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وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة
سبق

شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
03:19 PM

وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة

مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا.. تم إجلاء المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.

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