ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.

شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-26 شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 03:19 PM

وفاة وإصابة 12 شخصًا في حريق بمستشفى شمال القاهرة مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا.. تم إجلاء المرضى





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شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد؛ مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق؛ حيث تم إجلاء عدد من المرضى؛ إلا أن 7 أشخاص توفوا نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرون.