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الأهلي يكسب "جاركوفو الصربي" بثلاثية في رابعة مبارياته الودية

نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على حساب فريق جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاديون.

تناوب على تسجيل أهداف الأهلي: عمر السومة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وعبد الفتاح عسيري في الدقيقة 45، وحسين المقهوي في الدقيقة 73.

دخل المدير الفني للأهلي الكرواتي برانكو، اللقاء، بتشكيلة جلّ عناصرها من اللاعبين الأساسيين؛ وهم: محمد العويس، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، دانييل الكستيش، ديجانيني تافاريس، عمر السومة.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد، والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يكسب "جاركوفو الصربي" بثلاثية في رابعة مبارياته الودية
سبق

نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على حساب فريق جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاديون.

تناوب على تسجيل أهداف الأهلي: عمر السومة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وعبد الفتاح عسيري في الدقيقة 45، وحسين المقهوي في الدقيقة 73.

دخل المدير الفني للأهلي الكرواتي برانكو، اللقاء، بتشكيلة جلّ عناصرها من اللاعبين الأساسيين؛ وهم: محمد العويس، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، دانييل الكستيش، ديجانيني تافاريس، عمر السومة.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد، والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:04 PM

الأهلي يكسب "جاركوفو الصربي" بثلاثية في رابعة مبارياته الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نجح فريق الأهلي الأول لكرة القدم بتحقيق انتصاره الرابع في معسكره التحضيري بالنمسا، وهذه المرة على حساب فريق جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاديون.

تناوب على تسجيل أهداف الأهلي: عمر السومة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وعبد الفتاح عسيري في الدقيقة 45، وحسين المقهوي في الدقيقة 73.

دخل المدير الفني للأهلي الكرواتي برانكو، اللقاء، بتشكيلة جلّ عناصرها من اللاعبين الأساسيين؛ وهم: محمد العويس، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، دانييل الكستيش، ديجانيني تافاريس، عمر السومة.

وكان الأهلي فاز في تجربته الودية الأولى على فرازدين الكرواتي 3-2، والثانية على رودار فيلينيه السلوفيني بهدف دون رد، والثالثة على دارفوجراد السلوفيني 3-1.

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