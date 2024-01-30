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"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

تحد من الرؤية الأفقية من السادسة صباحًا.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك وحائل والشمالية والقصيم والجوف والشرقية والرياض.

وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك والوجه وضباء وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وذكرت في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والشنان والحائط والسليمي والشملي وسميراء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشمالية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وخصت القصيم بتنبيه مماثل، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

كما قالت "الأرصاد" إن المنطقة الشرقية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة، وتمتد إلى الخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية
سبق

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك وحائل والشمالية والقصيم والجوف والشرقية والرياض.

وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك والوجه وضباء وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وذكرت في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والشنان والحائط والسليمي والشملي وسميراء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشمالية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وخصت القصيم بتنبيه مماثل، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

كما قالت "الأرصاد" إن المنطقة الشرقية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة، وتمتد إلى الخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
12:46 AM
اخر تعديل
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:00 AM

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

تحد من الرؤية الأفقية من السادسة صباحًا.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك وحائل والشمالية والقصيم والجوف والشرقية والرياض.

وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة تبوك بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك والوجه وضباء وتيماء وأملج والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وذكرت في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حائل وبقعاء والغزالة والشنان والحائط والسليمي والشملي وسميراء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشمالية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل عرعر ورفحاء وطريف والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وخصت القصيم بتنبيه مماثل، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد حالة مماثلة بوجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

كما قالت "الأرصاد" إن المنطقة الشرقية تشهد أيضًا وجود تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن والقيصومة، وتمتد إلى الخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد وجود تشكيلات من السُّحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

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