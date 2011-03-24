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جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 5.680 كجم منتجات غذائية مخالفة

"الهيئة" دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها

أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضبط 5.678 كجم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وذكرت "الهيئة" أنه تم رصد منتج غذائي مخالف (خليط جلوكوز وفركتوز)، تم إيهام المستهلكين بأنه عسل؛ وذلك بكتابة عسل على العلبة؛ بينما لا يحتوي المنتج على عسل.. ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه "مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء"، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي في الحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة لمخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محددًا وليس عامًّا، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تُعرَض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى؛ مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما، أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافة إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 5.680 كجم منتجات غذائية مخالفة
سبق

أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضبط 5.678 كجم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وذكرت "الهيئة" أنه تم رصد منتج غذائي مخالف (خليط جلوكوز وفركتوز)، تم إيهام المستهلكين بأنه عسل؛ وذلك بكتابة عسل على العلبة؛ بينما لا يحتوي المنتج على عسل.. ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه "مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء"، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي في الحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة لمخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محددًا وليس عامًّا، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تُعرَض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى؛ مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما، أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافة إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
01:12 PM

جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 5.680 كجم منتجات غذائية مخالفة

"الهيئة" دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضبط 5.678 كجم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وذكرت "الهيئة" أنه تم رصد منتج غذائي مخالف (خليط جلوكوز وفركتوز)، تم إيهام المستهلكين بأنه عسل؛ وذلك بكتابة عسل على العلبة؛ بينما لا يحتوي المنتج على عسل.. ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه "مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء"، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي في الحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة لمخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محددًا وليس عامًّا، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تُعرَض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى؛ مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما، أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافة إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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