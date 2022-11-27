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وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة بالبرازيل

اطلع على عمل الأقسام في المبنى

افتتح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل، وذلك على هامش زيارته الرسمية للبرازيل.

وقام وزير الخارجية بجولة تفقُّدية داخل مبنى السفارة الجديد مطلعًا على عمل الأقسام في المبنى.

والتقى خلال افتتاح المبنى الجديد منسوبي السفارة، مقدمًا لهم الشكر والثناء لما يقومون به من عمل دبلوماسي لتمثيل المملكة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، والاهتمام والعناية بالرعايا السعوديين هناك.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة بالبرازيل
سبق

افتتح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل، وذلك على هامش زيارته الرسمية للبرازيل.

وقام وزير الخارجية بجولة تفقُّدية داخل مبنى السفارة الجديد مطلعًا على عمل الأقسام في المبنى.

والتقى خلال افتتاح المبنى الجديد منسوبي السفارة، مقدمًا لهم الشكر والثناء لما يقومون به من عمل دبلوماسي لتمثيل المملكة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، والاهتمام والعناية بالرعايا السعوديين هناك.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
09:47 PM

وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة بالبرازيل

اطلع على عمل الأقسام في المبنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
0
2,475

افتتح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل، وذلك على هامش زيارته الرسمية للبرازيل.

وقام وزير الخارجية بجولة تفقُّدية داخل مبنى السفارة الجديد مطلعًا على عمل الأقسام في المبنى.

والتقى خلال افتتاح المبنى الجديد منسوبي السفارة، مقدمًا لهم الشكر والثناء لما يقومون به من عمل دبلوماسي لتمثيل المملكة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، والاهتمام والعناية بالرعايا السعوديين هناك.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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