"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصحوبة برياح نشطة.. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية ، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.