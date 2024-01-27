لبنان والأردن يوقّعان اتفاقاً لتوصيل الكهرباء عبر سوريا

يزوّد بيروت بما يوازي ساعتين كاملتين من استهلاك البلاد

أعلن وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض، أن لبنان والأردن وقّعا، اليوم الأربعاء، اتفاقاً لتوصيل الكهرباء إلى البلاد عبر سوريا.

وأوضح "فياض" أن الاتفاق سيزود لبنان بنحو 150 ميجاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي و250 ميجاوات على مدار اليوم، وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.