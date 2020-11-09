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في الخرمة.. إغلاق دوارَيْ "المواشي" و"الكهرباء" لكثرة الحوادث عليهما

مصادر "سبق": ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج

وقفت صباح اليوم لجنة السلامة المرورية بإشراف محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ومدير مرور الخرمة، ورئيس البلدية، على دوار "سوق المواشي"، ودوار "شركة الكهرباء"؛ وذلك للعمل على إغلاقهما بعد كثرة الحوادث المرورية عليهما.

وعلمت "سبق" أن إغلاقهما سيكون ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج الذي يجري الآن تنفيذه على طريق (الخرمة - تربة).

وسيتم الإبقاء على المجسمات الجمالية داخل الدوارَين بعد إغلاقهما، ووضع منافذ للدوران "ريتيرن"، تحتوي على جميع وسائل السلامة.

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في الخرمة.. إغلاق دوارَيْ "المواشي" و"الكهرباء" لكثرة الحوادث عليهما
سبق

وقفت صباح اليوم لجنة السلامة المرورية بإشراف محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ومدير مرور الخرمة، ورئيس البلدية، على دوار "سوق المواشي"، ودوار "شركة الكهرباء"؛ وذلك للعمل على إغلاقهما بعد كثرة الحوادث المرورية عليهما.

وعلمت "سبق" أن إغلاقهما سيكون ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج الذي يجري الآن تنفيذه على طريق (الخرمة - تربة).

وسيتم الإبقاء على المجسمات الجمالية داخل الدوارَين بعد إغلاقهما، ووضع منافذ للدوران "ريتيرن"، تحتوي على جميع وسائل السلامة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:19 PM

في الخرمة.. إغلاق دوارَيْ "المواشي" و"الكهرباء" لكثرة الحوادث عليهما

مصادر "سبق": ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج

A A A
محمد الزامل - الخرمة
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1,575

وقفت صباح اليوم لجنة السلامة المرورية بإشراف محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ومدير مرور الخرمة، ورئيس البلدية، على دوار "سوق المواشي"، ودوار "شركة الكهرباء"؛ وذلك للعمل على إغلاقهما بعد كثرة الحوادث المرورية عليهما.

وعلمت "سبق" أن إغلاقهما سيكون ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج الذي يجري الآن تنفيذه على طريق (الخرمة - تربة).

وسيتم الإبقاء على المجسمات الجمالية داخل الدوارَين بعد إغلاقهما، ووضع منافذ للدوران "ريتيرن"، تحتوي على جميع وسائل السلامة.

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