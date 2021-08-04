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بالفيديو.. مقاولة سعودية: أبدعت بالعمل بعد تمكين المرأة بالمملكة

أكدت أنه ليس من السهل الخوض بالمجال ولكنها مضت بالإصرار والحب

‬كشفت المقاولة "سماهر محمد" من محافظة طريف، أنها بدأت بالعمل في المقاولات بعد فرص التمكين للمرأة السعودية مع رؤية المملكة 2030 من خلال إتاحتها جميع فرص العمل للنساء في كل الاتجاهات والمجالات، وبدأت العمل كهواية، وأكملت الطريق في هذا المجال.

وأشارت المقاولة "سماهر" في مقطع فيديو لقناة "العربية" إلى أن مجال المقاولات ليس من السهل الخوض فيه، ولكنني مضيت قُدماً فيه بالإصرار وحب العمل في هذه الفترة؛ لإثبات نفسي خلال السنتين اللتين بدأت العمل فيهما.

وأوضحت "سماهر" أن مجال المقاولات واسع جداً وممتع، ويتطلب مجهوداً وحركة ومتابعة وإشرافاً، لافتة إلى أن طبيعة عملها يتعلق بالإشراف على جميع خطوات العمل، والأشياء التي تتعلق بالمقاولات داخل البناء وليس بالهندسة.

وقدمت "سماهر" التي انطلقت في العمل بقطاع المقاولات الذي كان محتكراً على الرجال فقط، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رؤية المملكة 2030 التي حققت للمرأة السعودية وجوداً وحضوراً مميزاً داخل جميع القطاعات.

ونصحت كل من لديه هدف معين وحلم يريد الوصول إليه بالعمل والسعي، وسوف يحققه بإذن الله.

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بالفيديو.. مقاولة سعودية: أبدعت بالعمل بعد تمكين المرأة بالمملكة
سبق

‬كشفت المقاولة "سماهر محمد" من محافظة طريف، أنها بدأت بالعمل في المقاولات بعد فرص التمكين للمرأة السعودية مع رؤية المملكة 2030 من خلال إتاحتها جميع فرص العمل للنساء في كل الاتجاهات والمجالات، وبدأت العمل كهواية، وأكملت الطريق في هذا المجال.

وأشارت المقاولة "سماهر" في مقطع فيديو لقناة "العربية" إلى أن مجال المقاولات ليس من السهل الخوض فيه، ولكنني مضيت قُدماً فيه بالإصرار وحب العمل في هذه الفترة؛ لإثبات نفسي خلال السنتين اللتين بدأت العمل فيهما.

وأوضحت "سماهر" أن مجال المقاولات واسع جداً وممتع، ويتطلب مجهوداً وحركة ومتابعة وإشرافاً، لافتة إلى أن طبيعة عملها يتعلق بالإشراف على جميع خطوات العمل، والأشياء التي تتعلق بالمقاولات داخل البناء وليس بالهندسة.

وقدمت "سماهر" التي انطلقت في العمل بقطاع المقاولات الذي كان محتكراً على الرجال فقط، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رؤية المملكة 2030 التي حققت للمرأة السعودية وجوداً وحضوراً مميزاً داخل جميع القطاعات.

ونصحت كل من لديه هدف معين وحلم يريد الوصول إليه بالعمل والسعي، وسوف يحققه بإذن الله.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:52 PM

بالفيديو.. مقاولة سعودية: أبدعت بالعمل بعد تمكين المرأة بالمملكة

أكدت أنه ليس من السهل الخوض بالمجال ولكنها مضت بالإصرار والحب

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
11,830

‬كشفت المقاولة "سماهر محمد" من محافظة طريف، أنها بدأت بالعمل في المقاولات بعد فرص التمكين للمرأة السعودية مع رؤية المملكة 2030 من خلال إتاحتها جميع فرص العمل للنساء في كل الاتجاهات والمجالات، وبدأت العمل كهواية، وأكملت الطريق في هذا المجال.

وأشارت المقاولة "سماهر" في مقطع فيديو لقناة "العربية" إلى أن مجال المقاولات ليس من السهل الخوض فيه، ولكنني مضيت قُدماً فيه بالإصرار وحب العمل في هذه الفترة؛ لإثبات نفسي خلال السنتين اللتين بدأت العمل فيهما.

وأوضحت "سماهر" أن مجال المقاولات واسع جداً وممتع، ويتطلب مجهوداً وحركة ومتابعة وإشرافاً، لافتة إلى أن طبيعة عملها يتعلق بالإشراف على جميع خطوات العمل، والأشياء التي تتعلق بالمقاولات داخل البناء وليس بالهندسة.

وقدمت "سماهر" التي انطلقت في العمل بقطاع المقاولات الذي كان محتكراً على الرجال فقط، شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رؤية المملكة 2030 التي حققت للمرأة السعودية وجوداً وحضوراً مميزاً داخل جميع القطاعات.

ونصحت كل من لديه هدف معين وحلم يريد الوصول إليه بالعمل والسعي، وسوف يحققه بإذن الله.

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