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عملية طعن تُخلّف عدداً من الجرحى في "فرانكفورت"

الشرطة الألمانية أعلنت أنها ألقت القبض على المنفذ

أسفرت عملية طعن وقعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن عدد من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلاً هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجارٍ البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلاً عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع "تويتر" قائلة: لا يوجد خطر على الجمهور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية طعن تُخلّف عدداً من الجرحى في "فرانكفورت"
سبق

أسفرت عملية طعن وقعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن عدد من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلاً هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجارٍ البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلاً عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع "تويتر" قائلة: لا يوجد خطر على الجمهور.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:54 PM

عملية طعن تُخلّف عدداً من الجرحى في "فرانكفورت"

الشرطة الألمانية أعلنت أنها ألقت القبض على المنفذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت عملية طعن وقعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن عدد من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلاً هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجارٍ البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلاً عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع "تويتر" قائلة: لا يوجد خطر على الجمهور.

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