بعد مشهد الأطفال قُرب الحدود التونسية.. الجزائر تعلق على فيديو القطار "الصادم"

علّقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، على مقطع فيديو وَصَفته بـ"الصادم"، يُظهر قطارًا يسير في بلدية بئر العاتر بولاية تبسة، قرب الحدود التونسية؛ بينما تقوم مجموعة من الأطفال برشق القطار بالحجارة.

وحسب موقع "الحرة"، يُظهر الفيديو بضعة أطفال أثناء لعبهم على خط السكة الحديدية، ثم ابتعادهم عن السكك لحظة مرور القطار؛ لكن الصادم هو قيامهم برشق القطار بالحجارة أثناء مروره من منطقتهم.

ومن جانبها، دعت الشركة الحكومية "كل الهيئات وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين، إلى المساهمة في التوعية والتصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة على القطارات".

جدير بالذكر أن رشق القطار بالحجارة يمكن أن يتسبب في إصابة بعض المسافرين، وتحطيم نوافذ القطارات.