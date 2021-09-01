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أسعار النفط تستبق اجتماع "أوبك+" بالارتفاع و"برنت" عند 72 دولاراً

بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية

تعافت أسعار النفط مجدداً، اليوم، عقب تقرير للقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي؛ لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية.

وارتفعت الأسعار قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يومياً للسوق في كل شهر حتى ديسمبر.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتاً؛ ما يعادل 0.6 في المائة لتلامس 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتاً أيضاً ما يوازي 0.6 في المائة.


وقال افتار ساندو؛ من فيليبس فيوتشرز، إن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس، الذي أظهر تراجعاً أكثر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، يدعم الأسعار، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تستبق اجتماع "أوبك+" بالارتفاع و"برنت" عند 72 دولاراً
سبق

تعافت أسعار النفط مجدداً، اليوم، عقب تقرير للقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي؛ لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية.

وارتفعت الأسعار قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يومياً للسوق في كل شهر حتى ديسمبر.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتاً؛ ما يعادل 0.6 في المائة لتلامس 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتاً أيضاً ما يوازي 0.6 في المائة.


وقال افتار ساندو؛ من فيليبس فيوتشرز، إن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس، الذي أظهر تراجعاً أكثر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، يدعم الأسعار، وفقاً لـ"رويترز".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:09 AM

أسعار النفط تستبق اجتماع "أوبك+" بالارتفاع و"برنت" عند 72 دولاراً

بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعافت أسعار النفط مجدداً، اليوم، عقب تقرير للقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي؛ لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار إيدا على المصافي الأمريكية.

وارتفعت الأسعار قبل اجتماع "أوبك+" المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يومياً للسوق في كل شهر حتى ديسمبر.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتاً؛ ما يعادل 0.6 في المائة لتلامس 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتاً أيضاً ما يوازي 0.6 في المائة.


وقال افتار ساندو؛ من فيليبس فيوتشرز، إن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس، الذي أظهر تراجعاً أكثر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، يدعم الأسعار، وفقاً لـ"رويترز".

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