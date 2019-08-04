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زوار فعاليات وسام البادية يشيدون بجهد فريق التنظيم

يعمل على تقديم المساعدة للمتسوقين وزوار الفعاليات

أشاد زوار فعاليات وسام البادية والتي تقام بمحافظة المندق بحسن التنظيم والترتيب الذي تقدمه اللجنة المنظمة، إذ يقوم الموجود على مدار اليوم بالمشاركة في عملية التنظيم وتقديم المساعدة للمتسوقين وزوار الفعاليات.
وكانت مشاركة فريق التنظيم محل تقدير زوار فعاليات وسام البادية، حيث شجعوهم على أداء عملهم بكفاءة واقتدار خاصة أنهم يؤدون عملهم اليومي بحماس ورغبة جادة وصادقة في خدمة المحافظة من خلال أكبر فعالياتها التي تقام في صيف هذا العام.
وأشاد نواف الغامدي بالفعاليات والإقبال الكبير عليها، والتنوّع في عدد من المجالات، وقال: "وجدته مهرجانًا مميزًا ومختلفًا بكل المقاييس، من حيث التنظيم والترتيب".
وقال علي الحربي: "أستمتع بزيارتي لفعاليات وسام البادية، خصوصًا أن هناك تنظيماً وترتيباً من أبناء محافظة المندق، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات والتي جذبت الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وهذا دليل على حرص اللجنة المنظمة".
ويضيف عبدالرحمن العسيري من مدينة أبها: "فعاليات وسام البادية لاقت إقبالًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا حيث الإنجاز المتمثل في فعاليات متنوعة جذبت الزوار من جميع المناطق وهذا دليل على حسن التنظيم في إقامة هذه الفعاليات".
من جانبه، قال المشرف على التنظيم أحمد حسين: "الأجواء جميلة وكثافة الحضور زاد من جمال الفعاليات، والحمد لله أننا عملنا نقلة نوعية في التنظيم والترتيب، من أجل إتاحة الفرصة للحضور والاستمتاع، وقد وجدنا التفاعل من الزوار وكنا نتوقع ذلك الحضور لعدة عوامل منها الموقع والأجواء الجميلة، والتنظيم في الوقت الذي لدى الجميع الرغبة في الترفيه عن أنفسهم في مثل هذه المواقع فهي مريحة ولطيفة، بالإضافة إلى أن هذه الأجواء تشجع على الحضور والتفاعل مع الفعاليات".
وأكد فائز محمد الكناني من فريق التنظيم أن هناك الكثير من الزوار من يرغب للتواجد والتجول في الفعاليات مع أسرهم، كذلك التجول في الأركان المتوفرة في الموقع، فيما تقول المنظمة من القسم النسائي أشواق الزهراني: "نحرص على التنظيم من أجل راحة الزائر".
من جانبه اوضح رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني أن الفعاليات حققت نجاحاً كبيراً في التنظيم، مشيراً إلى أن الأهم هو استفادة الشباب والشابات من محافظة المندق بدقة التنظيم والإخراج، ولعل التنظيم الرائع ساهم في زيادة عدد الزائرين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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زوار فعاليات وسام البادية يشيدون بجهد فريق التنظيم
سبق

أشاد زوار فعاليات وسام البادية والتي تقام بمحافظة المندق بحسن التنظيم والترتيب الذي تقدمه اللجنة المنظمة، إذ يقوم الموجود على مدار اليوم بالمشاركة في عملية التنظيم وتقديم المساعدة للمتسوقين وزوار الفعاليات.
وكانت مشاركة فريق التنظيم محل تقدير زوار فعاليات وسام البادية، حيث شجعوهم على أداء عملهم بكفاءة واقتدار خاصة أنهم يؤدون عملهم اليومي بحماس ورغبة جادة وصادقة في خدمة المحافظة من خلال أكبر فعالياتها التي تقام في صيف هذا العام.
وأشاد نواف الغامدي بالفعاليات والإقبال الكبير عليها، والتنوّع في عدد من المجالات، وقال: "وجدته مهرجانًا مميزًا ومختلفًا بكل المقاييس، من حيث التنظيم والترتيب".
وقال علي الحربي: "أستمتع بزيارتي لفعاليات وسام البادية، خصوصًا أن هناك تنظيماً وترتيباً من أبناء محافظة المندق، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات والتي جذبت الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وهذا دليل على حرص اللجنة المنظمة".
ويضيف عبدالرحمن العسيري من مدينة أبها: "فعاليات وسام البادية لاقت إقبالًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا حيث الإنجاز المتمثل في فعاليات متنوعة جذبت الزوار من جميع المناطق وهذا دليل على حسن التنظيم في إقامة هذه الفعاليات".
من جانبه، قال المشرف على التنظيم أحمد حسين: "الأجواء جميلة وكثافة الحضور زاد من جمال الفعاليات، والحمد لله أننا عملنا نقلة نوعية في التنظيم والترتيب، من أجل إتاحة الفرصة للحضور والاستمتاع، وقد وجدنا التفاعل من الزوار وكنا نتوقع ذلك الحضور لعدة عوامل منها الموقع والأجواء الجميلة، والتنظيم في الوقت الذي لدى الجميع الرغبة في الترفيه عن أنفسهم في مثل هذه المواقع فهي مريحة ولطيفة، بالإضافة إلى أن هذه الأجواء تشجع على الحضور والتفاعل مع الفعاليات".
وأكد فائز محمد الكناني من فريق التنظيم أن هناك الكثير من الزوار من يرغب للتواجد والتجول في الفعاليات مع أسرهم، كذلك التجول في الأركان المتوفرة في الموقع، فيما تقول المنظمة من القسم النسائي أشواق الزهراني: "نحرص على التنظيم من أجل راحة الزائر".
من جانبه اوضح رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني أن الفعاليات حققت نجاحاً كبيراً في التنظيم، مشيراً إلى أن الأهم هو استفادة الشباب والشابات من محافظة المندق بدقة التنظيم والإخراج، ولعل التنظيم الرائع ساهم في زيادة عدد الزائرين.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
05:37 PM

زوار فعاليات وسام البادية يشيدون بجهد فريق التنظيم

يعمل على تقديم المساعدة للمتسوقين وزوار الفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أشاد زوار فعاليات وسام البادية والتي تقام بمحافظة المندق بحسن التنظيم والترتيب الذي تقدمه اللجنة المنظمة، إذ يقوم الموجود على مدار اليوم بالمشاركة في عملية التنظيم وتقديم المساعدة للمتسوقين وزوار الفعاليات.
وكانت مشاركة فريق التنظيم محل تقدير زوار فعاليات وسام البادية، حيث شجعوهم على أداء عملهم بكفاءة واقتدار خاصة أنهم يؤدون عملهم اليومي بحماس ورغبة جادة وصادقة في خدمة المحافظة من خلال أكبر فعالياتها التي تقام في صيف هذا العام.
وأشاد نواف الغامدي بالفعاليات والإقبال الكبير عليها، والتنوّع في عدد من المجالات، وقال: "وجدته مهرجانًا مميزًا ومختلفًا بكل المقاييس، من حيث التنظيم والترتيب".
وقال علي الحربي: "أستمتع بزيارتي لفعاليات وسام البادية، خصوصًا أن هناك تنظيماً وترتيباً من أبناء محافظة المندق، وأشكر القائمين على هذه الفعاليات والتي جذبت الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وهذا دليل على حرص اللجنة المنظمة".
ويضيف عبدالرحمن العسيري من مدينة أبها: "فعاليات وسام البادية لاقت إقبالًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا حيث الإنجاز المتمثل في فعاليات متنوعة جذبت الزوار من جميع المناطق وهذا دليل على حسن التنظيم في إقامة هذه الفعاليات".
من جانبه، قال المشرف على التنظيم أحمد حسين: "الأجواء جميلة وكثافة الحضور زاد من جمال الفعاليات، والحمد لله أننا عملنا نقلة نوعية في التنظيم والترتيب، من أجل إتاحة الفرصة للحضور والاستمتاع، وقد وجدنا التفاعل من الزوار وكنا نتوقع ذلك الحضور لعدة عوامل منها الموقع والأجواء الجميلة، والتنظيم في الوقت الذي لدى الجميع الرغبة في الترفيه عن أنفسهم في مثل هذه المواقع فهي مريحة ولطيفة، بالإضافة إلى أن هذه الأجواء تشجع على الحضور والتفاعل مع الفعاليات".
وأكد فائز محمد الكناني من فريق التنظيم أن هناك الكثير من الزوار من يرغب للتواجد والتجول في الفعاليات مع أسرهم، كذلك التجول في الأركان المتوفرة في الموقع، فيما تقول المنظمة من القسم النسائي أشواق الزهراني: "نحرص على التنظيم من أجل راحة الزائر".
من جانبه اوضح رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني أن الفعاليات حققت نجاحاً كبيراً في التنظيم، مشيراً إلى أن الأهم هو استفادة الشباب والشابات من محافظة المندق بدقة التنظيم والإخراج، ولعل التنظيم الرائع ساهم في زيادة عدد الزائرين.

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