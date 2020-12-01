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"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاء

مشاهد طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر

بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.

ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "سبق" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاء
سبق

بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.

ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "سبق" .

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
08:57 PM

شاهد.. بواكير الربيع تكسو الفياض وتزيّن البراري بجنوب غرب رفحاء

مشاهد طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر

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فلاح الجوفان - رفحاء
2
3,263

بدأت بوادر الربيع في الظهور بالبراري جنوب غرب رفحاء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.

ووثق المواطن عامر الخمسان؛ بعدسته، اليوم الثلاثاء، بداية بواكير الربيع، الذي كسا مساحات شاسعة بالنباتات البرية، وخص بها متابعي "سبق" .

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