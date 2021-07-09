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فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية.. والتأكد من خُلوِّها من الأمراض

ضمن خطة تغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، عن فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 28 ذوالقعدة الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 490302 رأس غنم، 4726 جملاً، 6741 رأساً من الأبقار.

وقد بلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى حينه حوالي 106928 رأساً من الماشية.

كما قدم شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة وما يقدمونه من خدمة لحجاج بيت الله وذلك من خلال الكشف على جميع المواشي الداخلة إلى العاصمة المقدسة وخلوها من الأمراض.

جاء ذلك عند تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني، وذلك للاطلاع على سير العمل، وكان بمرافقتهم المشرف على فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني وائل السعدي.

يشار إلى أن هناك 3 فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين ، تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، فهي تقوم بالفحص البيطري على المواشي وسحب العينات، ورصد المخالفات الخاصة بنظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والحجر البيطري، والتأكد من صلاحية شهادة النقل والفسح ، والتأكد من صلاحية شهادة الخروج للمواشي بعد نهاية ذي الحجة ، وتسجيل أعداد المواشي بعد نهاية ذي الحجة.

كما أن هناك أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية لهذا العام.

ونوهت الوزارة أنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الرقمين: (0515417946 ، 0515417947 ) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية.. والتأكد من خُلوِّها من الأمراض
سبق

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، عن فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 28 ذوالقعدة الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 490302 رأس غنم، 4726 جملاً، 6741 رأساً من الأبقار.

وقد بلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى حينه حوالي 106928 رأساً من الماشية.

كما قدم شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة وما يقدمونه من خدمة لحجاج بيت الله وذلك من خلال الكشف على جميع المواشي الداخلة إلى العاصمة المقدسة وخلوها من الأمراض.

جاء ذلك عند تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني، وذلك للاطلاع على سير العمل، وكان بمرافقتهم المشرف على فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني وائل السعدي.

يشار إلى أن هناك 3 فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين ، تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، فهي تقوم بالفحص البيطري على المواشي وسحب العينات، ورصد المخالفات الخاصة بنظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والحجر البيطري، والتأكد من صلاحية شهادة النقل والفسح ، والتأكد من صلاحية شهادة الخروج للمواشي بعد نهاية ذي الحجة ، وتسجيل أعداد المواشي بعد نهاية ذي الحجة.

كما أن هناك أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية لهذا العام.

ونوهت الوزارة أنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الرقمين: (0515417946 ، 0515417947 ) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:03 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
02:22 AM

فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية.. والتأكد من خُلوِّها من الأمراض

ضمن خطة تغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، عن فسح أكثر من 490 ألف رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 28 ذوالقعدة الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 490302 رأس غنم، 4726 جملاً، 6741 رأساً من الأبقار.

وقد بلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى حينه حوالي 106928 رأساً من الماشية.

كما قدم شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة وما يقدمونه من خدمة لحجاج بيت الله وذلك من خلال الكشف على جميع المواشي الداخلة إلى العاصمة المقدسة وخلوها من الأمراض.

جاء ذلك عند تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني، وذلك للاطلاع على سير العمل، وكان بمرافقتهم المشرف على فرقة الحج البيطرية بمركز البهيتة الأمني وائل السعدي.

يشار إلى أن هناك 3 فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين ، تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، فهي تقوم بالفحص البيطري على المواشي وسحب العينات، ورصد المخالفات الخاصة بنظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والحجر البيطري، والتأكد من صلاحية شهادة النقل والفسح ، والتأكد من صلاحية شهادة الخروج للمواشي بعد نهاية ذي الحجة ، وتسجيل أعداد المواشي بعد نهاية ذي الحجة.

كما أن هناك أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية لهذا العام.

ونوهت الوزارة أنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الرقمين: (0515417946 ، 0515417947 ) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

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