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مدرسة الملك عبد الله يطلقون "لمسة وفاء" لتكريم المعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. واشتملت على 3 فعاليات

أطلق مدير ومنسوبو مدرسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمركز خاط في محافظة المجاردة، مبادرة "لمسة وفاء" التي اشتملت على ثلاث فعاليات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق ٥ أكتوبر من كل عام، وتحتفل به وزارة التعليم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض".

وزار مدير المدرسة مشرف بن محمد العمري، يرافقه مجموعة من معلمي المدرسة، مكتب التعليم بالمجاردة، وتم تقديم درع تذكاري بهذه المناسبة.

كما جرى تقديم لوحة فنية تحمل شعار اليوم الوطني 91؛ إذ شارك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض في هذه اللوحة مع مجموعة من المشرفين بالمكتب.

وكانت ثاني فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" أن نظم منسوبو المدرسة حفل تكريم للمعلم عبد الله أحمد العمري، بمناسبة إحالته للتقاعد النظامي.

أما ثالث حزمة فعاليات الوفاء فقد كرّم المعلم زين عبد الله المعلمين الذين تتلمذ على أيديهم في المدرسة.

وكانت لهذه المبادرة وما احتوته من فعاليات محل الاحترام والتقدير عند الجميع؛ حيث رفع مدير مكتب التعليم، شكره لمدير ومنسوبي المدرسة على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها معانيَ سامية جميلة ورائعة جدًّا.

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مدرسة الملك عبد الله يطلقون "لمسة وفاء" لتكريم المعلمين
سبق

أطلق مدير ومنسوبو مدرسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمركز خاط في محافظة المجاردة، مبادرة "لمسة وفاء" التي اشتملت على ثلاث فعاليات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق ٥ أكتوبر من كل عام، وتحتفل به وزارة التعليم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض".

وزار مدير المدرسة مشرف بن محمد العمري، يرافقه مجموعة من معلمي المدرسة، مكتب التعليم بالمجاردة، وتم تقديم درع تذكاري بهذه المناسبة.

كما جرى تقديم لوحة فنية تحمل شعار اليوم الوطني 91؛ إذ شارك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض في هذه اللوحة مع مجموعة من المشرفين بالمكتب.

وكانت ثاني فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" أن نظم منسوبو المدرسة حفل تكريم للمعلم عبد الله أحمد العمري، بمناسبة إحالته للتقاعد النظامي.

أما ثالث حزمة فعاليات الوفاء فقد كرّم المعلم زين عبد الله المعلمين الذين تتلمذ على أيديهم في المدرسة.

وكانت لهذه المبادرة وما احتوته من فعاليات محل الاحترام والتقدير عند الجميع؛ حيث رفع مدير مكتب التعليم، شكره لمدير ومنسوبي المدرسة على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها معانيَ سامية جميلة ورائعة جدًّا.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
06:27 PM

مدرسة الملك عبد الله يطلقون "لمسة وفاء" لتكريم المعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. واشتملت على 3 فعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مدير ومنسوبو مدرسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمركز خاط في محافظة المجاردة، مبادرة "لمسة وفاء" التي اشتملت على ثلاث فعاليات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق ٥ أكتوبر من كل عام، وتحتفل به وزارة التعليم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض".

وزار مدير المدرسة مشرف بن محمد العمري، يرافقه مجموعة من معلمي المدرسة، مكتب التعليم بالمجاردة، وتم تقديم درع تذكاري بهذه المناسبة.

كما جرى تقديم لوحة فنية تحمل شعار اليوم الوطني 91؛ إذ شارك مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض في هذه اللوحة مع مجموعة من المشرفين بالمكتب.

وكانت ثاني فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" أن نظم منسوبو المدرسة حفل تكريم للمعلم عبد الله أحمد العمري، بمناسبة إحالته للتقاعد النظامي.

أما ثالث حزمة فعاليات الوفاء فقد كرّم المعلم زين عبد الله المعلمين الذين تتلمذ على أيديهم في المدرسة.

وكانت لهذه المبادرة وما احتوته من فعاليات محل الاحترام والتقدير عند الجميع؛ حيث رفع مدير مكتب التعليم، شكره لمدير ومنسوبي المدرسة على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها معانيَ سامية جميلة ورائعة جدًّا.

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