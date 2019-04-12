صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بتناوُل محلول لمادة مقطرة ذات استخدام خاص بالمركبات، ونشره ذلك دون اكتراث بالعواقب، وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

شرطة القصيم: القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-12 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بتناوُل محلول لمادة مقطرة ذات استخدام خاص بالمركبات، ونشره ذلك دون اكتراث بالعواقب، وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:54 AM

اخر تعديل 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 02:16 AM

شرطة القصيم: القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة في العقد الثالث من العمر.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بتناوُل محلول لمادة مقطرة ذات استخدام خاص بالمركبات، ونشره ذلك دون اكتراث بالعواقب، وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.