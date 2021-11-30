النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متطوعون ينظفون شعيب الحيسية ويزرعون الأشجار بنادي سدوس

قاموا بزيارة القرية التراثية بالمحافظة ضمن مبادرة "لتكن خضراء"

نفذ نادي سدوس مبادرة مجتمعية تطوعية توعوية لمرتادي البراري، حيث تضمنت تنظيف جزء من مدخل شعيب الحيسية بهدف توعية مرتادي الشعيب وحثهم على الاستمتاع بالمكان والاهتمام بنظافته بعد الاستمتاع بالرحلة البرية وعدم ترك المخلفات وبقايا الطعام بمكان الجلوس .
جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود والمشرف العام على ديوانية آل حسن التراثية عبدالعزيز الحسين، وعدد من رواد العمل التطوعي و الأكاديميين والمتخصصين بمجال البيئة والإعلاميين.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الجمعية الجغرافية السعودية ( لتكن خضراء ) وبمشاركة الجمعية الكشفية بديوانية آل حسن وعدد من المهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي بغرس عدد من الأشجار قبالة بوابة النادي.
كما تضمنت المبادرة زيارة القرية التراثية بمحافظة سدوس والتي تميزت بحس التصميم والطابع المعماري القديم، وبناء المسجد بمدخل القرية وتعدد منازلها ومنافعها وبوابتها وغرفها وإطلالتها على مزارع النخيل من كل الاتجاهات .
ونوه الكاتب بالشئون الاجتماعية نواف آل الشيخ بهذه المبادرة المجتمعية وبالقائمين عليها حيث تحمل معها دلالات على حب العمل التطوعي والخدمة المجتمعية والسعي إلى إبراز دور المتطوعين بالعمل في مجال التطوع وقيامهم بدور إيجابي لخدمة المجتمع من خلال المشاركة الفعالة بالأعمال التطوعية .
وأكد على ضرورة أن نركز على تشجيع أبنائنا وأهمية تأسيس أطفالنا وحثهم على روح المبادرات المجتمعية وغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ومكتسباتنا الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
متطوعون ينظفون شعيب الحيسية ويزرعون الأشجار بنادي سدوس
سبق

نفذ نادي سدوس مبادرة مجتمعية تطوعية توعوية لمرتادي البراري، حيث تضمنت تنظيف جزء من مدخل شعيب الحيسية بهدف توعية مرتادي الشعيب وحثهم على الاستمتاع بالمكان والاهتمام بنظافته بعد الاستمتاع بالرحلة البرية وعدم ترك المخلفات وبقايا الطعام بمكان الجلوس .
جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود والمشرف العام على ديوانية آل حسن التراثية عبدالعزيز الحسين، وعدد من رواد العمل التطوعي و الأكاديميين والمتخصصين بمجال البيئة والإعلاميين.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الجمعية الجغرافية السعودية ( لتكن خضراء ) وبمشاركة الجمعية الكشفية بديوانية آل حسن وعدد من المهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي بغرس عدد من الأشجار قبالة بوابة النادي.
كما تضمنت المبادرة زيارة القرية التراثية بمحافظة سدوس والتي تميزت بحس التصميم والطابع المعماري القديم، وبناء المسجد بمدخل القرية وتعدد منازلها ومنافعها وبوابتها وغرفها وإطلالتها على مزارع النخيل من كل الاتجاهات .
ونوه الكاتب بالشئون الاجتماعية نواف آل الشيخ بهذه المبادرة المجتمعية وبالقائمين عليها حيث تحمل معها دلالات على حب العمل التطوعي والخدمة المجتمعية والسعي إلى إبراز دور المتطوعين بالعمل في مجال التطوع وقيامهم بدور إيجابي لخدمة المجتمع من خلال المشاركة الفعالة بالأعمال التطوعية .
وأكد على ضرورة أن نركز على تشجيع أبنائنا وأهمية تأسيس أطفالنا وحثهم على روح المبادرات المجتمعية وغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ومكتسباتنا الوطنية.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:52 PM

متطوعون ينظفون شعيب الحيسية ويزرعون الأشجار بنادي سدوس

قاموا بزيارة القرية التراثية بالمحافظة ضمن مبادرة "لتكن خضراء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
115

نفذ نادي سدوس مبادرة مجتمعية تطوعية توعوية لمرتادي البراري، حيث تضمنت تنظيف جزء من مدخل شعيب الحيسية بهدف توعية مرتادي الشعيب وحثهم على الاستمتاع بالمكان والاهتمام بنظافته بعد الاستمتاع بالرحلة البرية وعدم ترك المخلفات وبقايا الطعام بمكان الجلوس .
جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود والمشرف العام على ديوانية آل حسن التراثية عبدالعزيز الحسين، وعدد من رواد العمل التطوعي و الأكاديميين والمتخصصين بمجال البيئة والإعلاميين.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الجمعية الجغرافية السعودية ( لتكن خضراء ) وبمشاركة الجمعية الكشفية بديوانية آل حسن وعدد من المهتمين بالعمل المجتمعي والتطوعي بغرس عدد من الأشجار قبالة بوابة النادي.
كما تضمنت المبادرة زيارة القرية التراثية بمحافظة سدوس والتي تميزت بحس التصميم والطابع المعماري القديم، وبناء المسجد بمدخل القرية وتعدد منازلها ومنافعها وبوابتها وغرفها وإطلالتها على مزارع النخيل من كل الاتجاهات .
ونوه الكاتب بالشئون الاجتماعية نواف آل الشيخ بهذه المبادرة المجتمعية وبالقائمين عليها حيث تحمل معها دلالات على حب العمل التطوعي والخدمة المجتمعية والسعي إلى إبراز دور المتطوعين بالعمل في مجال التطوع وقيامهم بدور إيجابي لخدمة المجتمع من خلال المشاركة الفعالة بالأعمال التطوعية .
وأكد على ضرورة أن نركز على تشجيع أبنائنا وأهمية تأسيس أطفالنا وحثهم على روح المبادرات المجتمعية وغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة ومكتسباتنا الوطنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,317

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة