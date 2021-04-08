"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".
تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-08
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".
تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".
تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.