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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp

المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".

تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث على الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021

وأضاف المركز: طريقة التحديث تتمثل في الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".

تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث على الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021

وأضاف المركز: طريقة التحديث تتمثل في الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
03:43 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث لـWhatsApp

المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,016

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في عدد من المنتجات هي: "WhatsApp for Android، WhatsApp Business for Android إضافة إلى WhatsApp Business for iOS".

تفصيلاً، قال المركز: إن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرة، وتعديل غير مصرح به (Out-of-bounds write)، كما يمكنه الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث على الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021

وأضاف المركز: طريقة التحديث تتمثل في الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

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