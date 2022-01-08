قصفهم نيامًا.. مقتل 56 نازحًا في غارة للجيش الإثيوبي على مخيم للاجئين

إصابة أكثر من 30 بعضهم أطفال

قُتِل 56 إثيوبيًّا، وأصيب أكثر من 30 في مخيم بلدة ديدبيت للنازحين داخل إقليم تيغراي، اليوم (السبت)؛ جراء غارة نفّذها الجيش الإثيوبي.

ونقلت "رويترز" عن موظفيْ إغاثة أرسلا صورًا للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات ومنهم العديد من الأطفال، أن السلطات المحلية في تيغراي أكدت عدد القتلى والمصابين.

وأفاد أحد عاملي الإغاثة الذين زاروا مستشفى "شاير شول" العام الذي نُقل إليه المصابون؛ بأن المخيم يؤوي كثيرًا من النساء العجائز والأطفال.

وأضاف أن القصف حدث في منتصف الليل وسط ظلام دامس، ولم يتمكنوا من الهرب.