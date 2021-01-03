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"ممطرة ثامنة" بتوقيع "الحصيني": تنطلق اليوم وتستمر وهذا نطاقها

قال: من ديمية إلى رعدية.. يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ثامنة لعام 1442هـ، شتوية ممطرة من ديمية لرعدية -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، البداية من اليوم الأحد وتستمر أياماً عدة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد تعقبها موجة برد متوسطة القوة".

وتابع: "نطاق تأثيرها في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، خاصة شرقها؛ ولعل الواقع أفضل، تمتد إلى الإمارات".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ممطرة ثامنة" بتوقيع "الحصيني": تنطلق اليوم وتستمر وهذا نطاقها
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ثامنة لعام 1442هـ، شتوية ممطرة من ديمية لرعدية -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، البداية من اليوم الأحد وتستمر أياماً عدة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد تعقبها موجة برد متوسطة القوة".

وتابع: "نطاق تأثيرها في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، خاصة شرقها؛ ولعل الواقع أفضل، تمتد إلى الإمارات".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:21 AM

"ممطرة ثامنة" بتوقيع "الحصيني": تنطلق اليوم وتستمر وهذا نطاقها

قال: من ديمية إلى رعدية.. يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة جوية ثامنة لعام 1442هـ، شتوية ممطرة من ديمية لرعدية -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، البداية من اليوم الأحد وتستمر أياماً عدة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد تعقبها موجة برد متوسطة القوة".

وتابع: "نطاق تأثيرها في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، خاصة شرقها؛ ولعل الواقع أفضل، تمتد إلى الإمارات".

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