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بعد تحقيق الجزائر اللقب.. تعرّف على القائمة المثالية لكأس العرب 2021

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، عن التشكيل المثالي للنسخة العاشرة للبطولة، التي احتضنتها قطر وتحت مظلة (فيفا). وحقق المنتخب الجزائري لقب البطولة، أمس السبت، لصالحه بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين دون رد. فيما جاء المنتخب القطري في المركز الثالث بعدما فاز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.
وجاء التشكيل المثالي لكأس العرب 2021، كالآتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).
خط الدفاع: "أحمد فتوح (مصر)، جمال الدين بن العمري (الجزائر)، بدر بانون (المغرب)، الشيبي (المغرب). خط الوسط: عبدالعزيز حاتم (قطر)، ياسين براهيمي (الجزائر)، يوسف مساكني (تونس). خط الهجوم: سيف الدين الجزيري (تونس)، أكرم عفيف (قطر)، يوسف بلايلي (الجزائر).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تحقيق الجزائر اللقب.. تعرّف على القائمة المثالية لكأس العرب 2021
سبق

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، عن التشكيل المثالي للنسخة العاشرة للبطولة، التي احتضنتها قطر وتحت مظلة (فيفا). وحقق المنتخب الجزائري لقب البطولة، أمس السبت، لصالحه بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين دون رد. فيما جاء المنتخب القطري في المركز الثالث بعدما فاز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.
وجاء التشكيل المثالي لكأس العرب 2021، كالآتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).
خط الدفاع: "أحمد فتوح (مصر)، جمال الدين بن العمري (الجزائر)، بدر بانون (المغرب)، الشيبي (المغرب). خط الوسط: عبدالعزيز حاتم (قطر)، ياسين براهيمي (الجزائر)، يوسف مساكني (تونس). خط الهجوم: سيف الدين الجزيري (تونس)، أكرم عفيف (قطر)، يوسف بلايلي (الجزائر).

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
07:29 PM

بعد تحقيق الجزائر اللقب.. تعرّف على القائمة المثالية لكأس العرب 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، عن التشكيل المثالي للنسخة العاشرة للبطولة، التي احتضنتها قطر وتحت مظلة (فيفا). وحقق المنتخب الجزائري لقب البطولة، أمس السبت، لصالحه بعدما تغلب في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين دون رد. فيما جاء المنتخب القطري في المركز الثالث بعدما فاز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.
وجاء التشكيل المثالي لكأس العرب 2021، كالآتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).
خط الدفاع: "أحمد فتوح (مصر)، جمال الدين بن العمري (الجزائر)، بدر بانون (المغرب)، الشيبي (المغرب). خط الوسط: عبدالعزيز حاتم (قطر)، ياسين براهيمي (الجزائر)، يوسف مساكني (تونس). خط الهجوم: سيف الدين الجزيري (تونس)، أكرم عفيف (قطر)، يوسف بلايلي (الجزائر).

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