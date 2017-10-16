"السعودية" تدشن "بيسترو" على رحلات "كوالالمبور" بطائرة الأحلام

خدمة حديثة تتضمن تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل

دشّنت الخطوط السعودية، اليوم، أحدث خدماتها على رحلاتها بين المملكة وماليزيا، على متن النسخة الأحدث من طائرة الأحلام "دريملاينر" "B787-10"، التي تسلمت "السعودية" أول طائرة منها، مؤخراً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود بن حسين قطان.

واحتفت "السعودية" بهذه المناسبة من خلال تنظيم حفل في مطار كوالالمبور، حضره، إلى جانب السفير السعودي، عدد من منسوبي السفارة ضم الملاحق ومديري المكاتب التابعة للسفارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات ماليزيا القابضة راجا عزمي راجا نازودين، وكافة القطاعات العاملة في مطار كوالالمبور الدولي.

واطلع السفير وضيوف الحفل على الخدمات الجديدة من خلال المعرض المصاحب، حيث قدم مدير الخطوط السعودية في ماليزيا وسنغافورة أحمد العويضي شرحاً مفصلاً عن خدمات الناقل الوطني الجديدة وخدمة "بيسترو"، التي تتضمن تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الختام بالحلوى، في حين تقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .

وهنأ "قطان" الخطوط السعودية على النجاحات المتتالية التي حققتها وكذلك الخدمات النوعية في كافة مواقع الخدمة، إلى جانب التحديث المستمر لأسطولها الجوي بأحدث ما أنتجته شركات الطائرات العالمية.

وأشاد بأداء الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل والتي تعد عنصراً مهماً في المكانة اللائقة التي وصل إليها الناقل الوطني بين كبريات شركات الطيران حول العالم.

يُذكر أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا 50 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، فيما بلغ عدد الضيوف المنقولين بين البلدين أكثر من 400 ألف ضيف منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019م.