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خبير في القانون الرياضي: ما قام به مسؤولو نادي الشباب عقوبته الإيقاف لعامين

الأحداث رُفعت للجنة الانضباط

أكد المختص في القانون الرياضي، أحمد الأمير، أن التصرف الذي قام به مسؤولو الفريق الشبابي في المدرجات والذي وثقته الكاميرات في الأحداث التي شهدها لقاء الفريق مع نادي النصر أمس يعد مخالفة للمادة 6/2، موضحاً أن عقوبتها إيقاف لمدة عامين مع غرامة مالية 50 ألف ريال.

وقال "الأمير": "وفقاً لأنظمة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي فإن ما قام به مسؤولو فريق نادي الشباب في المدرجات هي مخالفة المادة 6/2 والتي تنص أنه عند استخدام ألفاظ جارحة بغرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف، موضحاً أن عقوبة هذا التصرف الإيقاف لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

‏وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت أمس المشادات الكلامية التي شهدها لقاء فريقي النصر والشباب، والتي انتهت بفوز الأخير برباعية، والتي كان أطرافها مسؤولين في نادي الشباب ودكة احتياطي نادي النصر.

من جهة أخرى، أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مراقب مباراة النصر والشباب رصد ما حدث من تجاوزات عدد من مسؤولي النادي، مشيرةً إلى أنها رفعتها إلى لجنة الانضباط في اتحاد القدم.

وأضافت الرابطة، في بيان: "تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18، من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

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خبير في القانون الرياضي: ما قام به مسؤولو نادي الشباب عقوبته الإيقاف لعامين
سبق

أكد المختص في القانون الرياضي، أحمد الأمير، أن التصرف الذي قام به مسؤولو الفريق الشبابي في المدرجات والذي وثقته الكاميرات في الأحداث التي شهدها لقاء الفريق مع نادي النصر أمس يعد مخالفة للمادة 6/2، موضحاً أن عقوبتها إيقاف لمدة عامين مع غرامة مالية 50 ألف ريال.

وقال "الأمير": "وفقاً لأنظمة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي فإن ما قام به مسؤولو فريق نادي الشباب في المدرجات هي مخالفة المادة 6/2 والتي تنص أنه عند استخدام ألفاظ جارحة بغرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف، موضحاً أن عقوبة هذا التصرف الإيقاف لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

‏وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت أمس المشادات الكلامية التي شهدها لقاء فريقي النصر والشباب، والتي انتهت بفوز الأخير برباعية، والتي كان أطرافها مسؤولين في نادي الشباب ودكة احتياطي نادي النصر.

من جهة أخرى، أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مراقب مباراة النصر والشباب رصد ما حدث من تجاوزات عدد من مسؤولي النادي، مشيرةً إلى أنها رفعتها إلى لجنة الانضباط في اتحاد القدم.

وأضافت الرابطة، في بيان: "تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18، من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:14 PM

خبير في القانون الرياضي: ما قام به مسؤولو نادي الشباب عقوبته الإيقاف لعامين

الأحداث رُفعت للجنة الانضباط

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد المختص في القانون الرياضي، أحمد الأمير، أن التصرف الذي قام به مسؤولو الفريق الشبابي في المدرجات والذي وثقته الكاميرات في الأحداث التي شهدها لقاء الفريق مع نادي النصر أمس يعد مخالفة للمادة 6/2، موضحاً أن عقوبتها إيقاف لمدة عامين مع غرامة مالية 50 ألف ريال.

وقال "الأمير": "وفقاً لأنظمة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي فإن ما قام به مسؤولو فريق نادي الشباب في المدرجات هي مخالفة المادة 6/2 والتي تنص أنه عند استخدام ألفاظ جارحة بغرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف، موضحاً أن عقوبة هذا التصرف الإيقاف لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

‏وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت أمس المشادات الكلامية التي شهدها لقاء فريقي النصر والشباب، والتي انتهت بفوز الأخير برباعية، والتي كان أطرافها مسؤولين في نادي الشباب ودكة احتياطي نادي النصر.

من جهة أخرى، أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن مراقب مباراة النصر والشباب رصد ما حدث من تجاوزات عدد من مسؤولي النادي، مشيرةً إلى أنها رفعتها إلى لجنة الانضباط في اتحاد القدم.

وأضافت الرابطة، في بيان: "تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18، من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من قبل مراقب المباراة، وجارٍ الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

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