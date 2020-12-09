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ثلاثي اتحاد القدم يشارك في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

انعقد اليوم عبر تقنية فيديو الاتصال

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم؛ في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انعقد اليوم الأربعاء عبر تقنية فيديو الاتصال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، كما تمت المصادقة على طلب اتحاد جزر شمال ماريانا على الانضمام للاتحاد الآسيوي ليكون العضو رقم 47 في الاتحاد القاري.

إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ثلاثي اتحاد القدم يشارك في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي
سبق

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم؛ في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انعقد اليوم الأربعاء عبر تقنية فيديو الاتصال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، كما تمت المصادقة على طلب اتحاد جزر شمال ماريانا على الانضمام للاتحاد الآسيوي ليكون العضو رقم 47 في الاتحاد القاري.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:04 PM

ثلاثي اتحاد القدم يشارك في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

انعقد اليوم عبر تقنية فيديو الاتصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خالد الثبيتي، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم؛ في الاجتماع الـ30 للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انعقد اليوم الأربعاء عبر تقنية فيديو الاتصال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، كما تمت المصادقة على طلب اتحاد جزر شمال ماريانا على الانضمام للاتحاد الآسيوي ليكون العضو رقم 47 في الاتحاد القاري.

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