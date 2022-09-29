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لقاء أمين مكة مع سكان مخططات ولي العهد.. وعود تنتظر التنفيذ

تجاوب مع شكاوى الأهالي بسبب النفايات.. وألمح إلى الاستغناء عن المرادم

استمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في مسرح الأمانة، مساء أمس، لمطالب سكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وناقش "القويحص" مع السكان عدة مشاريع تخدم سكان المنطقة، من أهمها مردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منها روائح كريهة وشكا منها السكان طيلة السنوات الماضية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة أن المناقشات والترتيبات جارية مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، مشيرًا إلى أنه قد يتم الاستغناء عن المرادم، وقال: في حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وطالب سكان مخططات ولي العهد من أمين العاصمة المقدسة بتوفير الخدمات العامة مثل مراكز صحية ومدارس ومساجد غيرها من الخدمات.

وأكد "القويحص" تخصيص أراضٍ لكثير من الجهات الخدمية، ووعد بمخاطبة جميع الإدارات والوزارات المعنية كلاً فيما يخصه للبدء في إنشاء الخدمات للمواطنين في مخططات ولي العهد.

ونوقش اللقاء موضوع مبنى بلدية جنوب مكة الفرعية، وبيّن أمين العاصمة المقدسة إن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها، وسوف تنقل قريباً إلى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

وتناول الاجتماع مشاريع البنية التحتية في مخططات ولي العهد من سفلتة وإنارة ودرء مخاطر السيول.

وشدّد الأمين على أن هذه المشاريع تسير وفق الخطط المعدة لها مع المقاولين المعتمدين موجهاً برفع وتيرة الأعمال وإنجازها قبل المدة المحددة، وهي من أولويات خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص بمشاركة القطاع الخاص؛ لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتفاعل "القويحص" مع مقترح التشجير، ووجّه الإدارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتشجير الشوارع والمناطق العامة.

وفي نهاية الاجتماع، دعا أمين العاصمة المقدسة، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس؛ إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقاء أمين مكة مع سكان مخططات ولي العهد.. وعود تنتظر التنفيذ
سبق

استمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في مسرح الأمانة، مساء أمس، لمطالب سكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وناقش "القويحص" مع السكان عدة مشاريع تخدم سكان المنطقة، من أهمها مردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منها روائح كريهة وشكا منها السكان طيلة السنوات الماضية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة أن المناقشات والترتيبات جارية مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، مشيرًا إلى أنه قد يتم الاستغناء عن المرادم، وقال: في حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وطالب سكان مخططات ولي العهد من أمين العاصمة المقدسة بتوفير الخدمات العامة مثل مراكز صحية ومدارس ومساجد غيرها من الخدمات.

وأكد "القويحص" تخصيص أراضٍ لكثير من الجهات الخدمية، ووعد بمخاطبة جميع الإدارات والوزارات المعنية كلاً فيما يخصه للبدء في إنشاء الخدمات للمواطنين في مخططات ولي العهد.

ونوقش اللقاء موضوع مبنى بلدية جنوب مكة الفرعية، وبيّن أمين العاصمة المقدسة إن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها، وسوف تنقل قريباً إلى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

وتناول الاجتماع مشاريع البنية التحتية في مخططات ولي العهد من سفلتة وإنارة ودرء مخاطر السيول.

وشدّد الأمين على أن هذه المشاريع تسير وفق الخطط المعدة لها مع المقاولين المعتمدين موجهاً برفع وتيرة الأعمال وإنجازها قبل المدة المحددة، وهي من أولويات خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص بمشاركة القطاع الخاص؛ لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتفاعل "القويحص" مع مقترح التشجير، ووجّه الإدارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتشجير الشوارع والمناطق العامة.

وفي نهاية الاجتماع، دعا أمين العاصمة المقدسة، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس؛ إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:43 PM

لقاء أمين مكة مع سكان مخططات ولي العهد.. وعود تنتظر التنفيذ

تجاوب مع شكاوى الأهالي بسبب النفايات.. وألمح إلى الاستغناء عن المرادم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في مسرح الأمانة، مساء أمس، لمطالب سكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وناقش "القويحص" مع السكان عدة مشاريع تخدم سكان المنطقة، من أهمها مردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منها روائح كريهة وشكا منها السكان طيلة السنوات الماضية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة أن المناقشات والترتيبات جارية مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، مشيرًا إلى أنه قد يتم الاستغناء عن المرادم، وقال: في حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وطالب سكان مخططات ولي العهد من أمين العاصمة المقدسة بتوفير الخدمات العامة مثل مراكز صحية ومدارس ومساجد غيرها من الخدمات.

وأكد "القويحص" تخصيص أراضٍ لكثير من الجهات الخدمية، ووعد بمخاطبة جميع الإدارات والوزارات المعنية كلاً فيما يخصه للبدء في إنشاء الخدمات للمواطنين في مخططات ولي العهد.

ونوقش اللقاء موضوع مبنى بلدية جنوب مكة الفرعية، وبيّن أمين العاصمة المقدسة إن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها، وسوف تنقل قريباً إلى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

وتناول الاجتماع مشاريع البنية التحتية في مخططات ولي العهد من سفلتة وإنارة ودرء مخاطر السيول.

وشدّد الأمين على أن هذه المشاريع تسير وفق الخطط المعدة لها مع المقاولين المعتمدين موجهاً برفع وتيرة الأعمال وإنجازها قبل المدة المحددة، وهي من أولويات خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص بمشاركة القطاع الخاص؛ لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتفاعل "القويحص" مع مقترح التشجير، ووجّه الإدارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتشجير الشوارع والمناطق العامة.

وفي نهاية الاجتماع، دعا أمين العاصمة المقدسة، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس؛ إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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