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"المورقي" يرعى ختام مهرجان عيد الفطر الأول بالمهد

شهد "سباق الخيل" الذي أُقيم بميدان "فيصل بن سلمان"

رعى محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي ختام فعاليات مهرجان عيد الفطر الأول بالمحافظة، وذلك بإقامة حفل سباق الخيل أُقيم بميدان الأمير فيصل بن سلمان بمركز العمق.

فيما شارك في ختام المهرجان وسباق الخيل، عددٌ من شيوخ القبائل ورؤساء مراكز الإدارات الحكومية، وجمع من الأهالي، وقد كان السباق بدعم من شركة معادن باريك للنحاس.

يُذكر أن احتفالات العيد بالمهد هذا العام اشتملت على فقرات متنوعة وتم تخصيص اليوم الثاني للعوائل وكان ضمن فعالياته ألعاب للخفة ومسرح الطفل والمرسم الحر وشخصيات كرتونية، وقدم خلاله العديد من الهدايا والجوائز للحضور.

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"المورقي" يرعى ختام مهرجان عيد الفطر الأول بالمهد
سبق

رعى محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي ختام فعاليات مهرجان عيد الفطر الأول بالمحافظة، وذلك بإقامة حفل سباق الخيل أُقيم بميدان الأمير فيصل بن سلمان بمركز العمق.

فيما شارك في ختام المهرجان وسباق الخيل، عددٌ من شيوخ القبائل ورؤساء مراكز الإدارات الحكومية، وجمع من الأهالي، وقد كان السباق بدعم من شركة معادن باريك للنحاس.

يُذكر أن احتفالات العيد بالمهد هذا العام اشتملت على فقرات متنوعة وتم تخصيص اليوم الثاني للعوائل وكان ضمن فعالياته ألعاب للخفة ومسرح الطفل والمرسم الحر وشخصيات كرتونية، وقدم خلاله العديد من الهدايا والجوائز للحضور.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:50 PM

"المورقي" يرعى ختام مهرجان عيد الفطر الأول بالمهد

شهد "سباق الخيل" الذي أُقيم بميدان "فيصل بن سلمان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المهد
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رعى محافظ المهد مبارك بن عطاالله المورقي ختام فعاليات مهرجان عيد الفطر الأول بالمحافظة، وذلك بإقامة حفل سباق الخيل أُقيم بميدان الأمير فيصل بن سلمان بمركز العمق.

فيما شارك في ختام المهرجان وسباق الخيل، عددٌ من شيوخ القبائل ورؤساء مراكز الإدارات الحكومية، وجمع من الأهالي، وقد كان السباق بدعم من شركة معادن باريك للنحاس.

يُذكر أن احتفالات العيد بالمهد هذا العام اشتملت على فقرات متنوعة وتم تخصيص اليوم الثاني للعوائل وكان ضمن فعالياته ألعاب للخفة ومسرح الطفل والمرسم الحر وشخصيات كرتونية، وقدم خلاله العديد من الهدايا والجوائز للحضور.

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