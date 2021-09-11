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تكريسًا للشفافية.. "عناية" لرعاية المرضى تُصدر تقرير الاستدامة السنوي الثالث

"السويلم": التقرير يعزِّز إسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030

أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة لعام 2019 تأكيدًا منها لالتزامها بنهج الاستدامة والشفافية.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بأنه سعيد باستمرار عناية في إصدار تقرير الاستدامة باعتباره إحدى أدوات تطبيق الحوكمة والشفافية والامتثال.

وأشار "السويلم" إلى أن التقرير تضمَّن الإفصاحات المعيارية لتقارير الاستدامة، وفق المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية GRI، وكذلك الإفصاح عن القضايا ذات الأولوية والقضايا الجوهرية، وأداء عناية والتزاماتها في مجالات الاستدامة الثلاثة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية).

وشدَّد على أن تقارير الاستدامة تعزز إسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030 في مجال الحوكمة والامتثال والشفافية، وأن إدارة الاستدامة تنعكس مباشرة على تحسين مخرجات العمل الخيري، وتعزيز آثاره الإيجابية، وزيادة ثقة المجتمع في الجمعيات الخيرية، وهذا ما نلحظه في هذا التقرير في ارتفاع نسبة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال العلاج الخيري، وكذلك في زيادة إيرادات الجمعية، وفي ازدياد إقبال المتطوعين على برامج ومبادرات الجمعية.

فيما أكد الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، أن التزام جمعية عناية بإصدار تقريرها الثالث للاستدامة هو استمرار لرحلة الحوكمة والشفافية والوضوح التي تنتهجها في جميع برامجها وعملياتها؛ الأمر الذي يجسِّد حرص الجمعية على مواصلة دورها الرائد على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واعتبر المطيري أن عام 2019م كان عام التحول الاستراتيجي الأكبر؛ إذ حصدت عناية فيه نتائج 18 شهرًا من التغيير الاستراتيجي، وعززت الاستدامة في محاورها الثلاثة (الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية).

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تمكنت في مجال الاستدامة الاجتماعية من افتتاح مجمع عناية الطبي الجديد بوصفه أبرز إنجاز صحي خيري، برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، كما تضاعف عدد المستفيدين من العلاج الخيري ثلاث مرات. مشيرًا إلى أن الجمعية ركزت في مجال الاستدامة الاقتصادية على سياسة الإنفاق؛ إذ وجهت النسبة الأعلى من الإيرادات إلى الخدمات الصحية في مساراتها الثلاثة (العلاج، الوقاية والتوعية). وقد أسهمت هذه السياسة في زيادة الإيرادات المقيدة بنسبة 53 % كما ارتفع صافي الاستثمارات الوقفية إلى 9.6%. وفي مجال الاستدامة البيئية أوضح المطيري أن أداء "عناية" ارتفع في التزاماتها تجاه البيئة؛ إذ عززت خططها في ترشيد الطاقة والمياه، وفي كفاءة التعامل مع النفايات الطبية والتقنية والورقية.

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تكريسًا للشفافية.. "عناية" لرعاية المرضى تُصدر تقرير الاستدامة السنوي الثالث
سبق

أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة لعام 2019 تأكيدًا منها لالتزامها بنهج الاستدامة والشفافية.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بأنه سعيد باستمرار عناية في إصدار تقرير الاستدامة باعتباره إحدى أدوات تطبيق الحوكمة والشفافية والامتثال.

وأشار "السويلم" إلى أن التقرير تضمَّن الإفصاحات المعيارية لتقارير الاستدامة، وفق المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية GRI، وكذلك الإفصاح عن القضايا ذات الأولوية والقضايا الجوهرية، وأداء عناية والتزاماتها في مجالات الاستدامة الثلاثة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية).

وشدَّد على أن تقارير الاستدامة تعزز إسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030 في مجال الحوكمة والامتثال والشفافية، وأن إدارة الاستدامة تنعكس مباشرة على تحسين مخرجات العمل الخيري، وتعزيز آثاره الإيجابية، وزيادة ثقة المجتمع في الجمعيات الخيرية، وهذا ما نلحظه في هذا التقرير في ارتفاع نسبة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال العلاج الخيري، وكذلك في زيادة إيرادات الجمعية، وفي ازدياد إقبال المتطوعين على برامج ومبادرات الجمعية.

فيما أكد الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، أن التزام جمعية عناية بإصدار تقريرها الثالث للاستدامة هو استمرار لرحلة الحوكمة والشفافية والوضوح التي تنتهجها في جميع برامجها وعملياتها؛ الأمر الذي يجسِّد حرص الجمعية على مواصلة دورها الرائد على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واعتبر المطيري أن عام 2019م كان عام التحول الاستراتيجي الأكبر؛ إذ حصدت عناية فيه نتائج 18 شهرًا من التغيير الاستراتيجي، وعززت الاستدامة في محاورها الثلاثة (الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية).

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تمكنت في مجال الاستدامة الاجتماعية من افتتاح مجمع عناية الطبي الجديد بوصفه أبرز إنجاز صحي خيري، برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، كما تضاعف عدد المستفيدين من العلاج الخيري ثلاث مرات. مشيرًا إلى أن الجمعية ركزت في مجال الاستدامة الاقتصادية على سياسة الإنفاق؛ إذ وجهت النسبة الأعلى من الإيرادات إلى الخدمات الصحية في مساراتها الثلاثة (العلاج، الوقاية والتوعية). وقد أسهمت هذه السياسة في زيادة الإيرادات المقيدة بنسبة 53 % كما ارتفع صافي الاستثمارات الوقفية إلى 9.6%. وفي مجال الاستدامة البيئية أوضح المطيري أن أداء "عناية" ارتفع في التزاماتها تجاه البيئة؛ إذ عززت خططها في ترشيد الطاقة والمياه، وفي كفاءة التعامل مع النفايات الطبية والتقنية والورقية.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
08:51 PM

تكريسًا للشفافية.. "عناية" لرعاية المرضى تُصدر تقرير الاستدامة السنوي الثالث

"السويلم": التقرير يعزِّز إسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة لعام 2019 تأكيدًا منها لالتزامها بنهج الاستدامة والشفافية.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بأنه سعيد باستمرار عناية في إصدار تقرير الاستدامة باعتباره إحدى أدوات تطبيق الحوكمة والشفافية والامتثال.

وأشار "السويلم" إلى أن التقرير تضمَّن الإفصاحات المعيارية لتقارير الاستدامة، وفق المبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية GRI، وكذلك الإفصاح عن القضايا ذات الأولوية والقضايا الجوهرية، وأداء عناية والتزاماتها في مجالات الاستدامة الثلاثة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية).

وشدَّد على أن تقارير الاستدامة تعزز إسهام القطاع غير الربحي في تحقيق رؤية 2030 في مجال الحوكمة والامتثال والشفافية، وأن إدارة الاستدامة تنعكس مباشرة على تحسين مخرجات العمل الخيري، وتعزيز آثاره الإيجابية، وزيادة ثقة المجتمع في الجمعيات الخيرية، وهذا ما نلحظه في هذا التقرير في ارتفاع نسبة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال العلاج الخيري، وكذلك في زيادة إيرادات الجمعية، وفي ازدياد إقبال المتطوعين على برامج ومبادرات الجمعية.

فيما أكد الأمين العام للجمعية، الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، أن التزام جمعية عناية بإصدار تقريرها الثالث للاستدامة هو استمرار لرحلة الحوكمة والشفافية والوضوح التي تنتهجها في جميع برامجها وعملياتها؛ الأمر الذي يجسِّد حرص الجمعية على مواصلة دورها الرائد على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واعتبر المطيري أن عام 2019م كان عام التحول الاستراتيجي الأكبر؛ إذ حصدت عناية فيه نتائج 18 شهرًا من التغيير الاستراتيجي، وعززت الاستدامة في محاورها الثلاثة (الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية).

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية تمكنت في مجال الاستدامة الاجتماعية من افتتاح مجمع عناية الطبي الجديد بوصفه أبرز إنجاز صحي خيري، برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، كما تضاعف عدد المستفيدين من العلاج الخيري ثلاث مرات. مشيرًا إلى أن الجمعية ركزت في مجال الاستدامة الاقتصادية على سياسة الإنفاق؛ إذ وجهت النسبة الأعلى من الإيرادات إلى الخدمات الصحية في مساراتها الثلاثة (العلاج، الوقاية والتوعية). وقد أسهمت هذه السياسة في زيادة الإيرادات المقيدة بنسبة 53 % كما ارتفع صافي الاستثمارات الوقفية إلى 9.6%. وفي مجال الاستدامة البيئية أوضح المطيري أن أداء "عناية" ارتفع في التزاماتها تجاه البيئة؛ إذ عززت خططها في ترشيد الطاقة والمياه، وفي كفاءة التعامل مع النفايات الطبية والتقنية والورقية.

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