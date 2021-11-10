حالة تستمر حتى 9 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.