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"نور مكة" يحصل على المركز الأول لفئة المستشفيات المتميزة في برنامج "وازن"

فوق 300 سرير خلال الربع السنوي الأول من عام 2021م

حصل مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على التميز في التحسين ورفع مستوى الأداء في برنامج وازن، وحقق المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق 300 سرير خلال الربع السنوي الأول من عام 2021م.

واشتمل التقييم على عددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى؛ ومنها: تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين.

ويعد مستشفى النور التخصصي من أكبر المستشفيات بالمنطقة، ويقدم كافة الخدمات الصحية لتوفر جميع التخصصات الصحية بالمستشفى؛ حيث تم خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الصحية في الأقسام المختلفة للمستشفى؛ حيث حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ كسباهي والأيزو، وحصل أيضًا في بعض الأقسام على مركز تدريب معتمد.

وعبّر المدير التنفيذي الدكتور وائل الميمني، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي المستشفى؛ على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي ساهمت وأثمرت في هذا الإنجاز، وما تحقق قبلها من إنجازات، مشيرًا إلى أنه بتكاتف الجميع ستتوالى الإنجازات وتتحقق تطلعات ولاة أمرنا في تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج وازن الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول المملكة، في سبيل مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، بالإضافة إلى دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويجري العمل ليشمل البرنامج مستشفيات المملكة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نور مكة" يحصل على المركز الأول لفئة المستشفيات المتميزة في برنامج "وازن"
سبق

حصل مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على التميز في التحسين ورفع مستوى الأداء في برنامج وازن، وحقق المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق 300 سرير خلال الربع السنوي الأول من عام 2021م.

واشتمل التقييم على عددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى؛ ومنها: تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين.

ويعد مستشفى النور التخصصي من أكبر المستشفيات بالمنطقة، ويقدم كافة الخدمات الصحية لتوفر جميع التخصصات الصحية بالمستشفى؛ حيث تم خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الصحية في الأقسام المختلفة للمستشفى؛ حيث حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ كسباهي والأيزو، وحصل أيضًا في بعض الأقسام على مركز تدريب معتمد.

وعبّر المدير التنفيذي الدكتور وائل الميمني، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي المستشفى؛ على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي ساهمت وأثمرت في هذا الإنجاز، وما تحقق قبلها من إنجازات، مشيرًا إلى أنه بتكاتف الجميع ستتوالى الإنجازات وتتحقق تطلعات ولاة أمرنا في تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج وازن الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول المملكة، في سبيل مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، بالإضافة إلى دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويجري العمل ليشمل البرنامج مستشفيات المملكة كافة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:50 PM

"نور مكة" يحصل على المركز الأول لفئة المستشفيات المتميزة في برنامج "وازن"

فوق 300 سرير خلال الربع السنوي الأول من عام 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، على التميز في التحسين ورفع مستوى الأداء في برنامج وازن، وحقق المركز الأول على مستوى وزارة الصحة ضمن فئة المستشفيات المتميزة فوق 300 سرير خلال الربع السنوي الأول من عام 2021م.

واشتمل التقييم على عددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى؛ ومنها: تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، والتدريب والتعليم المستمر، ورضا الموظفين.

ويعد مستشفى النور التخصصي من أكبر المستشفيات بالمنطقة، ويقدم كافة الخدمات الصحية لتوفر جميع التخصصات الصحية بالمستشفى؛ حيث تم خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الصحية في الأقسام المختلفة للمستشفى؛ حيث حصل المستشفى على عدة اعتمادات؛ كسباهي والأيزو، وحصل أيضًا في بعض الأقسام على مركز تدريب معتمد.

وعبّر المدير التنفيذي الدكتور وائل الميمني، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي المستشفى؛ على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي ساهمت وأثمرت في هذا الإنجاز، وما تحقق قبلها من إنجازات، مشيرًا إلى أنه بتكاتف الجميع ستتوالى الإنجازات وتتحقق تطلعات ولاة أمرنا في تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج وازن الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء مائة مستشفى حول المملكة، في سبيل مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، بالإضافة إلى دعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق المؤشرات؛ لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى تحديد وتحليل المخاطر، وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مساراتها؛ لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويجري العمل ليشمل البرنامج مستشفيات المملكة كافة.

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