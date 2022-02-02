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أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي وقادتها

مسؤولون أشاروا إلى أنها قد تعلن هذا الأسبوع

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي الموالية لإيران وقادتها؛ ردًّا على تصعيدها الأخير بشنّ هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية، استهدفت الإمارات والسعودية.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع، ردًّا على ثلاث هجمات نُفذت في غضون أيام على الإمارات.

وبيّنت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي وقادتها
سبق

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي الموالية لإيران وقادتها؛ ردًّا على تصعيدها الأخير بشنّ هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية، استهدفت الإمارات والسعودية.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع، ردًّا على ثلاث هجمات نُفذت في غضون أيام على الإمارات.

وبيّنت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
02:48 PM

أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي وقادتها

مسؤولون أشاروا إلى أنها قد تعلن هذا الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي الموالية لإيران وقادتها؛ ردًّا على تصعيدها الأخير بشنّ هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية، استهدفت الإمارات والسعودية.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع، ردًّا على ثلاث هجمات نُفذت في غضون أيام على الإمارات.

وبيّنت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.

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