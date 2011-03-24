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الفيصلي: نجاح عملية الرباط للّاعب أحمد أشرف

على يد البروفيسور سالم الزهراني

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف (الرباط الصليبي) على يد البروفيسور سالم الزهراني في الرياض.

وكان أشرف تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في 10 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح من 4 أشهر ونصف الشهر إلى 6 أشهر بعد العملية، للعودة إلى الملاعب؛ ما يعني انتهاء موسمه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي: نجاح عملية الرباط للّاعب أحمد أشرف
سبق

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف (الرباط الصليبي) على يد البروفيسور سالم الزهراني في الرياض.

وكان أشرف تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في 10 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح من 4 أشهر ونصف الشهر إلى 6 أشهر بعد العملية، للعودة إلى الملاعب؛ ما يعني انتهاء موسمه.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:34 PM

الفيصلي: نجاح عملية الرباط للّاعب أحمد أشرف

على يد البروفيسور سالم الزهراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية للاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف (الرباط الصليبي) على يد البروفيسور سالم الزهراني في الرياض.

وكان أشرف تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في 10 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح من 4 أشهر ونصف الشهر إلى 6 أشهر بعد العملية، للعودة إلى الملاعب؛ ما يعني انتهاء موسمه.

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