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الخطوط تتيح لركّابها الاستفادة من خدمات "اعتمرنا" عبر الموقع والتطبيق

تقدم لضيوفها اختيار الوقت المناسب لأداء العمرة خلال مدة سفرهم

أضافت الخطوط السعودية خدمات تطبيق "اعتمرنا" على واجهة موقعها الرسمي: "www.saudia.com" وتطبيقها على الأجهزة الذكية عبر متجرَيْ: "App Store" و"Google play"، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الخدمات المقدمة عبر تطبيق اعتمرنا بأقل جهد وأسرع وقت.

وتتيح الخطوط السعودية لضيوفها الاستفادة من الخدمة الجديدة في مرحلتها الأولى، التي تشمل إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة عند الحجز بين القطاعات الداخلية "جدة، والطائف"، فيما سيتبع ذلك المرحلة التالية التي سيتم التوسع فيها لتشمل جميع خدمات تطبيق "اعتمرنا" عند الحجز على جميع الرحلات الداخلية بما يشمل تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة.

وتقدم الخطوط السعودية لضيوفها اختيار الوقت المناسب لأداء مناسك العمرة خلال مدة سفرهم بكل يسر وسهولة, حيث خصصت عبر الموقع والتطبيق أيقونة "اعتمرنا مع السعودية" لتمكن ضيوفها من الحصول على تصريح أداء مناسك العمرة من خلال الضغط عليها بعد إصدار تذكرة السفر وتعبئة المعلومات المطلوبة ليتم التحقق من أهلية الضيف من قبل وزارة الحج والعمرة.

وعند الانتهاء من إجراءات إصدار التصريح؛ سيظهر حجز التصريح في حساب الضيف عبر تطبيقي "توكلنا" أو "اعتمرنا"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية للضيف تتضمن تفاصيل الحجز.

وتوفر عبر قنواتها الإلكترونية باقة متنوعة من الخدمات تتيح للضيوف إنهاء إجراءات السفر ذاتيًّا، إلى جانب خدمات ما بعد البيع التي توفر جهد الضيوف ووقتهم.

وتأتي جميع المبادرات التطويرية في إطار حرصها على توفير بيئة متكاملة لتصبح اليوم جميع الخدمات تقدم للضيوف إلكترونيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط تتيح لركّابها الاستفادة من خدمات "اعتمرنا" عبر الموقع والتطبيق
سبق

أضافت الخطوط السعودية خدمات تطبيق "اعتمرنا" على واجهة موقعها الرسمي: "www.saudia.com" وتطبيقها على الأجهزة الذكية عبر متجرَيْ: "App Store" و"Google play"، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الخدمات المقدمة عبر تطبيق اعتمرنا بأقل جهد وأسرع وقت.

وتتيح الخطوط السعودية لضيوفها الاستفادة من الخدمة الجديدة في مرحلتها الأولى، التي تشمل إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة عند الحجز بين القطاعات الداخلية "جدة، والطائف"، فيما سيتبع ذلك المرحلة التالية التي سيتم التوسع فيها لتشمل جميع خدمات تطبيق "اعتمرنا" عند الحجز على جميع الرحلات الداخلية بما يشمل تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة.

وتقدم الخطوط السعودية لضيوفها اختيار الوقت المناسب لأداء مناسك العمرة خلال مدة سفرهم بكل يسر وسهولة, حيث خصصت عبر الموقع والتطبيق أيقونة "اعتمرنا مع السعودية" لتمكن ضيوفها من الحصول على تصريح أداء مناسك العمرة من خلال الضغط عليها بعد إصدار تذكرة السفر وتعبئة المعلومات المطلوبة ليتم التحقق من أهلية الضيف من قبل وزارة الحج والعمرة.

وعند الانتهاء من إجراءات إصدار التصريح؛ سيظهر حجز التصريح في حساب الضيف عبر تطبيقي "توكلنا" أو "اعتمرنا"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية للضيف تتضمن تفاصيل الحجز.

وتوفر عبر قنواتها الإلكترونية باقة متنوعة من الخدمات تتيح للضيوف إنهاء إجراءات السفر ذاتيًّا، إلى جانب خدمات ما بعد البيع التي توفر جهد الضيوف ووقتهم.

وتأتي جميع المبادرات التطويرية في إطار حرصها على توفير بيئة متكاملة لتصبح اليوم جميع الخدمات تقدم للضيوف إلكترونيًّا.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
05:21 PM

الخطوط تتيح لركّابها الاستفادة من خدمات "اعتمرنا" عبر الموقع والتطبيق

تقدم لضيوفها اختيار الوقت المناسب لأداء العمرة خلال مدة سفرهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أضافت الخطوط السعودية خدمات تطبيق "اعتمرنا" على واجهة موقعها الرسمي: "www.saudia.com" وتطبيقها على الأجهزة الذكية عبر متجرَيْ: "App Store" و"Google play"، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الخدمات المقدمة عبر تطبيق اعتمرنا بأقل جهد وأسرع وقت.

وتتيح الخطوط السعودية لضيوفها الاستفادة من الخدمة الجديدة في مرحلتها الأولى، التي تشمل إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة عند الحجز بين القطاعات الداخلية "جدة، والطائف"، فيما سيتبع ذلك المرحلة التالية التي سيتم التوسع فيها لتشمل جميع خدمات تطبيق "اعتمرنا" عند الحجز على جميع الرحلات الداخلية بما يشمل تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة.

وتقدم الخطوط السعودية لضيوفها اختيار الوقت المناسب لأداء مناسك العمرة خلال مدة سفرهم بكل يسر وسهولة, حيث خصصت عبر الموقع والتطبيق أيقونة "اعتمرنا مع السعودية" لتمكن ضيوفها من الحصول على تصريح أداء مناسك العمرة من خلال الضغط عليها بعد إصدار تذكرة السفر وتعبئة المعلومات المطلوبة ليتم التحقق من أهلية الضيف من قبل وزارة الحج والعمرة.

وعند الانتهاء من إجراءات إصدار التصريح؛ سيظهر حجز التصريح في حساب الضيف عبر تطبيقي "توكلنا" أو "اعتمرنا"، إضافة إلى إرسال رسالة نصية للضيف تتضمن تفاصيل الحجز.

وتوفر عبر قنواتها الإلكترونية باقة متنوعة من الخدمات تتيح للضيوف إنهاء إجراءات السفر ذاتيًّا، إلى جانب خدمات ما بعد البيع التي توفر جهد الضيوف ووقتهم.

وتأتي جميع المبادرات التطويرية في إطار حرصها على توفير بيئة متكاملة لتصبح اليوم جميع الخدمات تقدم للضيوف إلكترونيًّا.

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