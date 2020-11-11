بالفيديو.. وكيل الصحة يزف البشرى: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

قال: توفيرها وإيصالها للناس قد يأخذ عدة أشهر

زفّ الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، البشري بأن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال عسيري: "سنكون من أوائل الدول على مستوى العشرين أو على مستوى العالم التي ستحصل على كميات جيدة من لقاح آمن وفعّال بإذن الله".

وأضاف في حديثه للقناة السعودية: "نتوقع قبل نهاية العام إن شاء الله، أن يكون هناك على الأقل لقاحين أو ثلاثة حصلت على الموافقة للاستخدام الطارئ على مستوى العالم".

وأردف: "توفيرها وإيصالها للناس قد يأخذ عدة أشهر، وقد لا نستطيع القول إن اللقاح بدأ فعليًا في التأثير على مسار الجائحة؛ إلا بعد منتصف عام 2021، إذا استمرت الأمور بوتيرة النجاح نفسها التي نشهدها حاليًا".

واختتم: "التنبؤ بمسار الجائحة شبه مستحيل، وعلماء الأوبئة لم يتوقعوا موجات أخرى للفيروس، كما يحدث الآن في أوروبا، وبعض دول العالم بعودة قوية جدًا للفيروس قد تكون أشد من الأولى من ناحية إعداد الحالات".