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الهلال : "الفرج " جاهز لمواجهة الشباب.. وتدشين حملة التبرع بالدم

شارك قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "سلمان الفرج" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريقه، أمس الثلاثاء، فيما واصل الثنائي "محمد البريك وناصر الدوسري" برنامجهم التأهيلي.

و أدى الهلال مرانه الرئيـس استعداداً لمواجهة مضيفه "الشباب"، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة "هي لنا دار".

كما عقد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية المران، حيث فرض" جارديم" مناورة على جزء من الملعب، واشتملت الحصة التدريبية على تطبيقات تكتيكية وفنية.

ودشنت إدارة الهلال في مقر النادي حملة التبرع بالدم لجماهيره ولاعبيه ومنسوبيه بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في إطار حملة #حنا_لها_الدم_والروح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : "الفرج " جاهز لمواجهة الشباب.. وتدشين حملة التبرع بالدم
سبق

شارك قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "سلمان الفرج" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريقه، أمس الثلاثاء، فيما واصل الثنائي "محمد البريك وناصر الدوسري" برنامجهم التأهيلي.

و أدى الهلال مرانه الرئيـس استعداداً لمواجهة مضيفه "الشباب"، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة "هي لنا دار".

كما عقد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية المران، حيث فرض" جارديم" مناورة على جزء من الملعب، واشتملت الحصة التدريبية على تطبيقات تكتيكية وفنية.

ودشنت إدارة الهلال في مقر النادي حملة التبرع بالدم لجماهيره ولاعبيه ومنسوبيه بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في إطار حملة #حنا_لها_الدم_والروح.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:41 AM

الهلال : "الفرج " جاهز لمواجهة الشباب.. وتدشين حملة التبرع بالدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "سلمان الفرج" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريقه، أمس الثلاثاء، فيما واصل الثنائي "محمد البريك وناصر الدوسري" برنامجهم التأهيلي.

و أدى الهلال مرانه الرئيـس استعداداً لمواجهة مضيفه "الشباب"، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة "هي لنا دار".

كما عقد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية المران، حيث فرض" جارديم" مناورة على جزء من الملعب، واشتملت الحصة التدريبية على تطبيقات تكتيكية وفنية.

ودشنت إدارة الهلال في مقر النادي حملة التبرع بالدم لجماهيره ولاعبيه ومنسوبيه بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في إطار حملة #حنا_لها_الدم_والروح.

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