متحدث الطيران: نعمل مع "سدايا" على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة

قال: تطبيق "توكلنا" سيكون شرطًا أساسيًّا لدخول المطارات وإجراءات السفر

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، عن العمل مع "سدايا" على إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين قبل توجههم للمطارات من تطبيق "توكلنا" الذي سيكون شرطًا أساسيًّا لدخول المطارات وإجراءات السفر وصعود الطائرات.

وقال في تصريح للإخبارية: "تعمل الآن هيئة الطيران مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات ذات العلاقة، على الربط الإلكتروني من أجل إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين قبل توجههم للمطار".

وأشار إلى أن المسافرين الذين يُسمح لهم بالسفر هم: (المحصن، ومن لم تثبت إصابته كما في تطبيق "توكلنا".

وأكد "الرؤساء" أن هيئة الطيران لن تسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا" من أجل أن تكون المطارات والطائرات بيئة خالية من الأمراض وأن تكون الرحلات آمنة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن ذلك سيتم عبر 3 مناطق فرز، الأولى عند بوابة دخول المطارات وستكون لجميع العاملين ورواد المطار والمسافرين، والثانية عند إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، ومنطقة الفرز الثالثة ستكون عند باب الطائرة.