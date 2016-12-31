النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا

أزالت الأمانة 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات

نفّذت أمانة الشرقية أمس 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الميدانية المخصصة بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت 7544 طنًّا من النفايات، وأزالت 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 733 موقعًا؛ وذلك باستخدام 132700 لتر من كمية المعقمات والمطهرات.

وأهابت أمانة الشرقية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة الشرقية أمس 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الميدانية المخصصة بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت 7544 طنًّا من النفايات، وأزالت 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 733 موقعًا؛ وذلك باستخدام 132700 لتر من كمية المعقمات والمطهرات.

وأهابت أمانة الشرقية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:10 PM

الشرقية.. 940 جولة رقابية وتعقيم 7333 موقعًا

أزالت الأمانة 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
48

نفّذت أمانة الشرقية أمس 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد- 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الميدانية المخصصة بالنظافة والإصحاح البيئي رفعت 7544 طنًّا من النفايات، وأزالت 4386 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 733 موقعًا؛ وذلك باستخدام 132700 لتر من كمية المعقمات والمطهرات.

وأهابت أمانة الشرقية بالمواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة